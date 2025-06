Sulle orme di Ulisse tra natura, identità e storia del territorio: successo per l’escursione promossa dal Club Unesco di Tropea

Partenza dal Castello “Galluppi” di Caria

Partecipazione e apprezzamento hanno caratterizzato l’evento di trekking “Il cammino di Ulisse”, svoltosi domenica 1 giugno a Caria, che ha visto numerosi appassionati immergersi nelle bellezze naturalistiche e storiche del territorio vibonese. L’iniziativa, nata qualche anno fa dall’idea di Carmelo Staropoli, esperta guida e ideatore del percorso, ha confermato il suo ruolo di punta nella valorizzazione del patrimonio locale, con il prezioso sostegno del Club Unesco di Tropea e della socia Mariella Epifanio. La camminata nella natura, parte delle “Passeggiate del Cuore” organizzate dal gruppo Passione Terra in collaborazione con il Club Unesco Tropea, ha condotto i partecipanti lungo un percorso ad anello di media difficoltà, della durata di circa quattro ore. I sentieri, appositamente creati e rispettosi dell’equilibrio naturale della fiumara Ruffa, hanno regalato panorami mozzafiato e la scoperta di angoli nascosti, fino ai suggestivi resti del mulino Livasi.

La visita ai resti del mulino Livasi e il gruppo

«Epifanio e Staropoli – hanno fatto sapere dal Club per l’Unesco di Tropea – hanno accompagnato il gruppo con passione e competenza, arricchendo l’esperienza con aneddoti e curiosità, e ponendo l’accento sull’importanza della protezione dell’ambiente e della cultura locale». «“Il cammino di Ulisse” – aveva fatto sapere tempo addietro Staropoli – nasce dal desiderio di far conoscere il nostro meraviglioso territorio, di preservarlo e aiutarlo a diventare un posto migliore». L’iniziativa ha pienamente raggiunto il suo obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio, la sua bellezza paesaggistica e storica, rafforzando il legame con le radici locali. La collaborazione con il Club Unesco Tropea ha ulteriormente sottolineato l’impegno per la «protezione, tutela e trasmissione del patrimonio alle future generazioni».

Alcuni momenti dell’escursione

L’ennesimo successo riscosso da “Il Cammino di Ulisse” è la dimostrazione tangibile di come «la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale – hanno ancora fatto sapere dal Club per l’Unesco – possa attrarre e coinvolgere un vasto pubblico, creando un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti. Siamo felici – hanno poi concluso dal Club per l’Unesco di Tropea a margine dell’iniziativa di trekking – di aver potuto condividere con il bel gruppo di presenti la bellezza del nostro territorio e di aver promosso la consapevolezza e la valorizzazione del nostro patrimonio».