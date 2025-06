La musica come strumento di crescita, incetta di premi per gli studenti di Limbadi in due importanti concorsi

Un finale d’anno scolastico in grande stile quello celebrato dalla scuola secondaria di I grado di Limbadi, parte dell’Istituto omnicomprensivo Bruno Vinci di Nicotera guidato dalla dirigente Marisa Piro. A chiudere l’anno, il concerto “Crescere in Musica 2025” che ha visto protagonisti assoluti gli alunni del Corso a indirizzo musicale, veri e propri giovani talenti capaci di affrontare con padronanza e sensibilità interpretativa anche brani di grande difficoltà.

Sul palco, l’entusiasmo e la passione degli studenti hanno conquistato il pubblico, regalando un’esperienza musicale ricca di emozioni e di qualità artistica. Ma il concerto non è stato l’unico palcoscenico su cui i giovani musicisti si sono distinti: negli ultimi giorni di maggio, i ragazzi hanno partecipato a due importanti concorsi, portando a casa un bottino di riconoscimenti che testimonia l’eccellenza di questo percorso formativo.

Il 23 maggio, al XX Concorso nazionale “Danilo Cipolla” di Cetraro, e il 27 maggio al VII Concorso Internazionale della Sibaritide, gli studenti di Limbadi hanno incantato giurie e pubblico. Il loro contributo ha arricchito ulteriormente un palmarès costruito con dedizione e talento in oltre vent’anni di attività, che ha visto la scuola distinguersi in concorsi musicali in tutto il Paese.

Durante il concerto di fine anno scolastico a Limbadi la dirigente Piro e il vice sindaco Alessandra Limardo hanno consegnato i premi conquistati:

Un primo e un secondo premio per l’orchestra “Don Giosuè Macrì”

Due primi premi per l’ensemble “SaxAllegri”

Ai solisti:

Antonio Cupri (sax): due primi premi

Iris Taccone (sax): un primo e un secondo premio

Paola Rastellà (clarinetto): un primo e un secondo premio

Mariateresa Desiderato e Giulia Ciurleo (pianoforte): un primo e un secondo premio

Sofia Nicolino (chitarra): un secondo e un terzo premio.

Come ha sottolineato il dirigente scolastico, un trionfo frutto di impegno, costanza e passione, conseguito grazie alla guida attenta e competente dei docenti di strumento: Angela Lorenzo (pianoforte), Daniele Panzitta (sax), Antonio Pontoriero (clarinetto) e Romolo Calandruccio (chitarra), che a loro volta hanno espresso grande soddisfazione per la serietà e la maturità artistica dimostrate dai loro allievi.

“Crescere in Musica” non è stato così solo il titolo di un concerto, ma la fotografia di un progetto educativo capace di far sbocciare il talento e di valorizzare la musica come strumento di crescita personale e collettiva. Un esempio virtuoso di scuola pubblica che crede nei giovani e li accompagna verso il futuro… a tempo di musica.