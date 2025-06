San Costantino Calabro, grandi consensi per l’edizione 2025 della rassegna “Bimbimbici”

Grandi consensi per la nona edizione della rassegna “Bimbimbici. Il futuro arriva dalla bicicletta”, svoltasi a San Costantino Calabro. L’evento ciclistico-amatoriale è stato organizzato anche quest’anno dalla locale associazione “Bicinsieme. Paesaggi in movimento” presieduta da Raffaele Mancuso, nell’ambito della manifestazione promossa su tutto il territorio nazionale dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta. Ad essa hanno dato il loro apporto il Coni point di Vibo Valentia, i Comuni di San Costantino Calabro e Jonadi e l’Asi. Tanti i ragazzi ritrovatisi nell’occasione ai nastri di partenza, in via Enotrio, provenienti da tutta la provincia. Oltre a loro, tanti genitori pronti ad accompagnare in sella alle proprie biciclette i rispettivi figli lungo un percorso naturalistico che da San Costantino ha permesso di raggiungere la vicina Jonadi, per poi concludere la propria corsa nel luogo di partenza.

Scortati dalle motociclette della Polizia stradale i partecipanti hanno potuto così usufruire e rendersi protagonisti di una bella pedalata che ha permesso loro di trascorrere sani momenti di sport e divertimento. A conclusione di “Bimbimbici. Il futuro arriva dalla bicicletta”, grande la soddisfazione espressa dagli organizzatori, per una rassegna che anno per anno continua a registrare una constante crescita, in termini numerici e di livello qualitativo. «Anche in questa edizione 2025 – ha affermato al riguardo il presidente Mancuso – siamo riusciti nell’intento di regalare una speciale giornata di sana aggregazione sociale a un gran numero di bambini e a tanti loro genitori. Tra l’altro, in piena sintonia con gli obiettivi che da sempre si prefigge la nostra associazione, nata con il principale intento di promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e sportive, e di agevolare il corretto utilizzo del tempo libero. Da parte mia – ha concluso la guida di “Bicinsieme. Paesaggi in movimento” – il ringraziamento finale va a tutti coloro che insieme a noi hanno collaborato per l’ottima riuscita dell’iniziativa, manifestazione che ci proponiamo di ripetere con ancora più forza negli anni a venire, sempre con lo stesso spirito».