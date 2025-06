La sfilata di auto d’epoca incanta Nicotera: un tuffo nel passato tra motori e patrimonio storico

L’evento è stato organizzato dal Club Auto d’epoca Cavesa, in sinergia con l’Amministrazione comunale. I presenti hanno anche potuto partecipare a una visita guidata nel centro storico della cittadina

Una giornata all’insegna della passione per i motori e della valorizzazione del patrimonio storico si è svolta ieri a Nicotera, dove una suggestiva sfilata di auto d’epoca ha animato le vie cittadine, richiamando appassionati e curiosi da tutto il territorio.

L’evento è stato organizzato dal Club Auto d’Epoca C.A.V.E.S.A., in sinergia con l’Amministrazione comunale e con l’impegno dell’assessore Antonio La Malfa, titolare della delega al turismo e allo spettacolo. Le eleganti vetture storiche, simbolo di un’epoca e di uno stile intramontabile, hanno sfilato tra gli applausi e l’interesse del pubblico, trasformando per qualche ora Nicotera in un vero e proprio museo a cielo aperto.

A fare da cornice all’iniziativa motoristica, un itinerario culturale nel cuore della città: gli ospiti hanno avuto l’opportunità di visitare il centro storico, accompagnati da una guida d’eccezione, il consigliere comunale con delega alla cultura Pino Leone che ha condotto i partecipanti in un viaggio tra vicoli, scorci e testimonianze storiche, arricchendo la passeggiata di aneddoti e spiegazioni. A conclusione dell’evento, per tutti i partecipanti un ricco aperitivo offerto dall’Enoteca Medì 57. «L’iniziativa ha rappresentato un perfetto connubio tra tradizione motoristica, promozione culturale e accoglienza turistica, confermando ancora una volta l’impegno della città di Nicotera nel valorizzare le proprie eccellenze e nel creare occasioni di incontro e partecipazione per cittadini e visitatori», il commento dell’Amministrazione comunale.