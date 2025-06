A Mileto apre l’Ufficio giudiziario di prossimità, il sindaco Giordano: «La Giustizia più vicina ai cittadini»

Al via l’Ufficio di prossimità nel Comune di Mileto, servizio gratuito di consulenza e informazione per tutti i cittadini. Il punto pubblico d’accesso sarà l’unico della provincia di Vibo Valentia e, per due giorni alla settimana, permetterà di aiutare tutti coloro che, residenti nei comuni della stessa cittadina normanna e di Ionadi, Filandari, San Costantino, San Calogero e Francica, avranno bisogno di inoltrare pratiche presso il Tribunale di Vibo Valentia in tema di Volontaria giurisdizione. La presentazione del nuovo servizio avverrà nel corso di questo mese di giugno presso lo stesso Palazzo di Giustizia vibonese. Subito dopo l’apertura ufficiale a Mileto. «Rivive nella nostra città, grazie a questa Amministrazione comunale, sebbene con funzioni ridotte, la giurisdizione. Si tratta – sottolinea al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, annunciando l’apertura del servizio a Palazzo dei normanni – di un progetto del Comune di Mileto accolto dalla Regione Calabria, previa convenzione con il Tribunale di Vibo Valentia. L’Ufficio di prossimità servirà tutta la cittadinanza ricadente nei territori dell’ex giurisdizione del Giudice di Pace. In questo modo valorizziamo i territori e deflazioniamo le segreterie giudiziarie. Abbiamo voluto fortemente questo progetto – conclude – in forza della tradizione giurisdizionale di Mileto, già sede della Pretura e poi del Giudice di Pace».

Il progetto Uffici di prossimità viene promosso a livello nazionale dal Ministero della Giustizia in collaborazione con gli enti locali e territoriali e gli Uffici giudiziari con l’obiettivo di avvicinare i cittadini all’amministrazione della giustizia attraverso la creazione di nuovi punti di contatto e accesso sul territorio e delocalizzando una serie di attività che in passato erano disponibili esclusivamente a livello centrale. L’iniziativa, avviata nel 2019 con il contributo del Pon Governance, si basa sull’idea della giustizia intesa come un servizio di facile e immediato accesso e individua modalità alternative per consentire ai cittadini la fruizione di alcuni servizi di giustizia rendendo disponibile un unico punto di contatto vicino al luogo in cui vivono.