Maturità, ecco tutte le commissioni d’esame delle scuole vibonesi: i nomi di presidenti e componenti esterni

Pochi giorni e ci siamo: il 18 giugno via agli esami di maturità per 524.415 studenti di tutta Italia, di cui 511.349 candidati interni e 13.066 esterni. Anche per gli studenti vibonesi grande era l’attesa per le commissioni, che sono state pubblicate dal ministero dell’Istruzione e del Merito proprio nella tarda mattinata di oggi. Le commissioni sono 13.900 per un totale di 27.698 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente: Licei: 268.577, Istituti Tecnici: 169.682, Istituti Professionali: 86.156. Le commissioni d’Esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all’istituzione scolastica.

La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si parte mercoledì 18 giugno, alle 8:30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio orale che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.



