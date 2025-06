Chiusura dell’anno scolastico a Zambrone: presentata l’opera “Il cielo delle donne”, un viaggio illustrato tra le eroine di Calabria

In occasione della chiusura dell’anno scolastico, nella Sala “A. Lorenzo” del Centro sociale di Zambrone è stato presentato “Il cielo delle donne”, un libro speciale pensato per i più piccoli. «L’opera racconta con parole semplici e immagini da colorare, le storie delle ventitré donne immortalate nelle statue del Museo a cielo aperto “Calabria al femminile”, situato in Piazza 8 Marzo. Il volume – si legge nel comunicato stampa del sindaco Corrado L’Andolina – nasce come complemento al libro “L’altra metà del cielo”, frutto delle ricerche del sindaco Corrado L’Andolina e rivolto a un lettori adulti. In questa nuova versione per bambini, le storie delle protagoniste del museo vengono affiancate dai disegni dell’artista Angelo Lo Torto, pensati per essere colorati dai giovani lettori, unendo così educazione e creatività. Assente per impegni professionali, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Tropea “Don F. Mottola”, Francesco Fiumara, ha fatto pervenire un messaggio di grande spessore culturale ed educativo. Così ha esordito: “L’Amministrazione comunale di Zambrone ci ha fatto dono di uno scrigno di bellezza e cultura. Bellezza e cultura: un connubio indissolubile, una sintesi speciale che i poeti chiamano endiadi”».

«Durante l’incontro – prosegue la nota stampa -, il giornalista Antonio Ciliberto ha illustrato le finalità del progetto “Benessere in Comune”, che ha coinvolto numerosi alunni di Zambrone durante l’intero anno scolastico, sottolineando il legame tra tutela ambientale e crescita culturale. Particolarmente coinvolgente è stato l’intervento dell’avvocata Stefania Valente, co-ideatrice del progetto, che ha dialogato direttamente con gli studenti, mettendo in luce come il rispetto per l’ambiente e la bellezza della piazza siano strettamente connessi. Ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale delle donne calabresi nel costruire una società più equa e solidale». Le conclusioni sono state affidate al sindaco Corrado L’Andolina, che ha invitato i giovani presenti a «trarre ispirazione dalle figure femminili del Museo, avvicinandole alle proprie aspirazioni future».

«Grande partecipazione e curiosità da parte degli alunni – prosegue ancora il comunicato stampa – che hanno rivolto numerose domande ai relatori. Merito anche del prezioso lavoro preparatorio svolto dai docenti delle Scuole primarie che hanno realizzato, per ciascuna delle donne rappresentate, una scheda informativa personalizzata. Alla fine dell’evento, tutti gli alunni hanno ricevuto in omaggio una copia del libro, sia quelli delle Scuole primarie che quelli della Scuola secondaria di primo grado. Il libro è stato realizzato e distribuito dal Comune di Zambrone, con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa. Presenti all’iniziativa anche il vicesindaco Nicola Grillo e l’assessore Enza Carrozzo».