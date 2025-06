Ats Vibo, la Regione destina 100mila euro al progetto “Vita indipendente” per favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone disabili

«L’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia incassa un altro importante finanziamento per la realizzazione di attività a vantaggio delle persone con disabilità», è quanto ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa il Comune di Vibo Valentia. «È di pochi giorni fa – prosegue la nota – il decreto della Regione Calabria con cui vengono assegnati i fondi agli Ats della Calabria, e tra questi uno stanziamento di 100mila euro per quello di Vibo Valentia». A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali, Lorenza Scrugli: «Il progetto Vita Indipendente – spiega l’assessore vibonese – nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione e l’autodeterminazione delle persone con disabilità, consentendo loro di definire e realizzare il proprio percorso di vita in modo autonomo e consapevole. Attraverso un approccio centrato sulla persona, l’iniziativa mira a garantire la piena partecipazione sociale e a rafforzare il ruolo delle famiglie nel processo decisionale». Durante la Conferenza dei sindaci del 15 aprile 2025, è stato approvato il formulario per la partecipazione al progetto, con un co-finanziamento del 20% proveniente dai bilanci dei Comuni dell’Ats. La gestione del progetto avverrà tramite voucher erogati direttamente ai beneficiari, assicurando così un utilizzo efficace e personalizzato delle risorse disponibili. Vita Indipendente si articola in due macro aree di intervento essenziali:

Assistente personale: una figura chiave per garantire supporto nella vita quotidiana e favorire il benessere fisico e psicologico della persona con disabilità, anche fuori dall’ambiente domestico e lavorativo.

Abitare in autonomia: un percorso studiato per consentire alle persone con disabilità di sviluppare competenze e conquistare una maggiore indipendenza, superando stereotipi e valorizzando le capacità individuali.

«Questo progetto – conclude la nota del Comune di Vibo – rappresenta un’opportunità concreta per rispondere ai bisogni di chi, senza un sostegno adeguato, rischierebbe di vedere compromessa la propria qualità di vita. Grazie a un approccio innovativo e inclusivo, “Vita indipendente” promuove una società più equa, attenta ai diritti e alla dignità di ogni individuo».