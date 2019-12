La ninna nanna per Gesù Bambino: un rito antico in attesa del Natale – Video

Una tradizione che si rinnova ogni anno anche a Favelloni nelle sere che precedono il 25 dicembre

Passano per le vie del paese suonando nenie antiche. Seguono un rituale lento, ricco di devozione e bellezza. Sono i suonatori della “ninna”, testimoni di una tradizione che si ripete nelle sere che precedono il Natale. Pipite, fisarmoniche, chitarre e tamburelli attraversano nella notte o alle prime luci dell’alba i borghi rurali. Una volta venivano utilizzate anche le zampogne. La magia è la stessa e continua, tra gli altri, nei centri di Briatico, Cessaniti e anche Zambrone.



A Favelloni, frazione di Cessaniti, si ripropone grazie all’impegno dei musicanti, giovani del paese animati da un radicale attaccamento nei confronti dell’usanza. Il loro passaggio richiama l’attenzione dei paesani. Anche i più piccoli corrono alla finestra per il passaggio della ninna. Il corteo ricorda l’attesa del Natale e al contempo l’omaggio dei pastori e degli abitanti di Betlemme a Gesù Bambino, venuto alla luce in una stalla. Così, la pastorale natalizia diventa la musica della speranza e del ricordo. Un modo per celebrare il Natale con semplicità: «Per noi oltre che essere una tradizione che si rispetta ogni anno è anche un motivo in più per ritrovarsi e stare insieme» spiegano i ragazzi. Dopo le feste, infatti, ciascuno riprenderà la propria strada.



Il video pubblicato sui social da Bruno Costanzo