Vibo, il Comune a caccia di operatori per realizzare Centri estivi. Ecco i requisiti

In vista dell’arrivo dell’estate, il Comune di Vibo Valentia ha diramato una manifestazione d’interesse per individuare operatori idonei alla realizzazione di progetti destinati ai minori da zero a 17 anni. Le attività, da concretizzare tra luglio e settembre in scuole, ludoteche, oratori o centri sportivi, dovranno avere finalità educative, sportive, ricreative.

Gli operatori partecipanti alle selezioni avranno il compito di spiegare nel dettaglio le iniziative da portare avanti. Nella manifestazione d’interesse si evidenzia: «I soggetti interessati dovranno presentare una relazione che descriva il progetto evidenziando, in particolare, le finalità, le attività che si intendono realizzare e l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata,la qualifica del personale impiegato e il numero degli addetti, suddiviso per orari e turni». Il progetto dovrà indicare:

il titolo del progetto

la sede di svolgimento

il periodo di svolgimento

target di utenza con indicazione della fascia di età che si intende accogliere

il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento

il programma giornaliero.

Requisiti

I candidati, per aderire alla manifestazione d’interesse, dovranno presentare alcuni requisiti:

perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo o sportivo a favore di minori;

aver svolto negli ultimi due anni attività educative, ricreative o sportive, socio-culturali a favore di minori;

Per gli enti del terzo settore richiesta l’iscrizione al Registro unico nazional Runts, per operatori economici l’iscrizione al Registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane presso la Camera del Commercio, industria artigianato, agricoltura (Cciaa). Per le cooperative, oltre all’iscrizione alla Cciaa, anche quella all’apposito albo.

Esame delle domande

Una volta pervenute, le istanze «verranno esaminate e se complete di tutta la documentazione richiesta verranno inserite in un elenco di progetti ritenuti idonei. L’eventuale incompletezza degli allegati sarà verificata e, a seconda della gravità del caso, si procederà a richiedere ed acquisire le integrazioni necessarie o ad escludere l’istanza», si anticipa. I candidati in possesso dei requisiti, «a seguito della conferma del contributo assegnato al Comune di Vibo Valentia, verranno coinvolti nella progettazione per la definizione della programmazione e della realizzazione delle attività estive».

L’invito dell’amministrazione

Nella pagina social del Comune, l’invito a partecipare alla manifestazione d’interesse: «L’amministrazione comunale di Vibo Valentia – si legge nel post su Facebook – è pronta a sostenere le attività dedicate ai minori durante l’estate. Se sei un ente, un’associazione o un operatore che vuole organizzare e gestire centri estivi per bambini e ragazzi dai 0 ai 17 anni, questa è la tua occasione per partecipare alla selezione e contribuire alla socialità e al benessere dei più piccoli».