Sant’Onofrio, il sindaco ringrazia i volontari dell’associazione AttivaMente che hanno ripulito l’area del Centro operativo comunale

L’Amministrazione comunale di Sant’Onofrio, attraverso un comunicato stampa del sindaco Antonino Pezzo, ha voluto esprimere formalmente il proprio «ringraziamento e apprezzamento all’associazione “AttivaMente” per la propria dedizione alla promozione sociale del territorio». Guidato dal presidente Antonino Petrolo, «il gruppo di giovani volontari – ha fatto sapere Pezzo – ha avanzato una richiesta formale per effettuare, a titolo completamente gratuito, un’operazione di pulizia nell’area circostante e annessa al Centro operativo comunale (Coc), situato in via del Signore». L’impegno profuso e «l’eccellente lavoro svolto» non sono passati inosservati, tant’è che il sindaco Pezzo ha voluto esprimere loro, nero su bianco, la «profonda gratitudine dell’amministrazione verso i volontari», sottolineando il loro impegno disinteressato.

«Il volontariato – ha scritto il primo cittadino – è un atto di altruismo che dona tempo e talento alla comunità. Ogni volontario è una luce che illumina il cammino degli altri. Il volontario lavora nell’ombra senza chiedere nulla. Aiuta gli altri e basta. Il suo gesto ha il valore di un’opera invisibile e quindi è immenso. È di quelli che nessuno vede, nessuno può ammirare, applaudire o disprezzare e che, proprio per questo, cambia noi e quello che saremo anche in mezzo agli altri. Attendiamo con impazienza gli sforzi futuri – ha poi concluso Pezzo -, con la vostra preziosa partecipazione».