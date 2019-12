I bambini animano il Natale sul corso principale di Vibo – Video

Nella centralissima area pedonale, gli alunni delle scuole Don Bosco e Buccarelli si sono messi in vetrina per intonare canti natalizi e mettere in scena esibizioni musicali

I negozi chiusi di corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia, sono tornati a vivere per una sera. Vetrine illuminate e corso gremito di gente, proprio come non si vedeva da tempo. Tutto merito dei bambini della scuola Don Bosco e Buccarelli, i quali, capitanati dalla dirigente scolastica Mimma Cacciatore e diligentemente seguiti dalle loro maestre, hanno intonato canti natalizi, improvvisato esibizioni di chitarra e vestito i panni dei Re Magi. I negozi sfitti e riaperti per l’occasione sono stati trasformati in antiche botteghe e il corso trasformato in una piccola Betlemme. I bambini nei negozi chiusi. Come simbolo di buon auspicio e segnale di ripartenza di un corso che non merita di morire di crisi. C. I.