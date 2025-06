Vibo, il Comando dei carabinieri rinuncia all’ex Caserma Garibaldi. Romeo: «Il Comune s’impegnerà a trovare un’altra collocazione»

Il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al Comune di Vibo Valentia che il palazzo storico ex Caserma Garibaldi, che attualmente ospita l’istituto scolastico Don Bosco, non è più di interesse per i fini istituzionali dell’Arma. Come si ricorderà, negli anni scorsi il Comune e il Comando provinciale stipularono una convenzione per la concessione dell’immobile.

Oggi – fa sapere il Comune – constatato il permanere del vincolo museale per cinque anni dalla data di consegna quale destinazione dell’immobile, il Comando ha inteso rinunciarvi comunicando la decisione all’Ente. A darne notizia è il sindaco Enzo Romeo, il quale dichiara: «Ho ricevuto la notizia direttamente dal colonnello Toti, al quale ho comunque assicurato che il Comune si impegnerà per supportare l’Arma in ogni modo possibile al fine di garantire una collocazione adeguata alle esigenze di servizio».