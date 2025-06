Diocesi Mileto, il piazzale della Capitaneria di Porto di Vibo Marina ospita il Giubileo dello Sport

Prosegue il fitto calendario di eventi riguardante l’anno giubilare universale indetto dal compianto Papa Francesco. In questo ambito nel fine settimana anche nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea è in programma il Giubileo degli Sportivi. L’iniziativa si svolgerà domenica 15 giugno a Vibo Marina (nel piazzale antistante La Capitaneria di Porto), in concomitanza con la celebrazione mondiale che si terrà a Roma, in piazza San Pietro. Incentrata sul tema “Sport: un cammino di fede, solidarietà e crescita”, la giornata viene organizzata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale degli oratori, sport e turismo in collaborazione con il Coni provinciale. Il Giubileo diocesano degli Sportivi prenderà il via alle 16 con l’accoglienza e il ritrovo degli appartenenti alle varie società di settore attive sul territorio provinciale. Subito dopo, alle 16.30, si darà spazio ad attività, esibizioni e mini gare che vedranno cimentarsi gli atleti presenti nelle loro varie discipline. L’appuntamento diocesano che chiama a raccolta gli sportivi della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si concluderà con un’apposita celebrazione eucaristica all’aperto presieduta dal vescovo, monsignor Attilio Nostro. L’orario di inizio della santa messa è le 19.30.

«Lo sport – ha sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento mondiale il cardinale Tolentino de Mendonça – insegna a rialzarsi dopo una sconfitta, proprio come la fede ci sostiene nei momenti di difficoltà. Anche quando sembra una disciplina solitaria, lo sport è sempre una comunità che si muove, un’occasione per parlare dell’uomo e delle sue ragioni di vita, delle sue gioie, del suo desiderio di trascendenza e di infinito. Il mio auspicio – ha aggiunto il prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede – è che questo Giubileo dello Sport possa risvegliare negli atleti la consapevolezza che anche loro sono missionari della speranza». Ed è proprio con questo spirito che gli sportivi della diocesi si preparano a partecipare al “loro” Giubileo.