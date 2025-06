Il legame tra la gente di Bivona e Sant’Antonio: a lui ci si rivolgeva in passato per rendere più abbondante la pesca dei tonni

Pur non essendo il Santo patrono del paese, il legame tra la gente di Bivona e Sant’Antonio è ancora oggi molto forte e sentito. «La tredicina di Sant’Antonio – come ricorda lo storico Antonio Montesanti – è la più sentita e partecipata tradizione di fede praticata dagli abitanti di Bivona. In passato coincideva con il periodo più pescoso della Tonnara, terminato il quale il passaggio dei tonni in quel tratto di mare poteva considerarsi finito. Per chiedere al Santo di Padova di intercedere per loro, la comunità dei pescatori acquistò una sua statua, da affiancare a quella di San Francesco di Paola nella cappella della Tonnara. E le preghiere non andavano mai a vuoto. Seppure il numero dei tonni diminuiva di anno in anno, il peso complessivo del pescato rimaneva sempre il più alto di tutte le tonnare del Golfo di Sant’Eufemia».

E ancora oggi Bivona festeggia Sant’Antonio. Oggi venerdì 13 giugno alle ore 19 avrà luogo la Messa solenne nel corso della quale avverrà la benedizione dei gigli di Sant’Antonio, mentre per domenica 15 è prevista la processione con l’effigie del Santo per le vie del paese. Per quanto riguarda il programma civile, sabato 14 giugno avrà luogo la tradizionale salsicciata e la sagra del dolce e, a seguire, un programma di animazione per bambini con gonfiabili, mascotte, bolle di sapone e cartoon show. Domenica 15 giugno alle ore 18 sarà ufficialmente aperta la nuova Piazza Marinella e in serata è in programma, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia e la Top Events Lab, uno spettacolo musicale con la partecipazione del cantante Scarda. Le giornate di festa saranno allietate dalle esibizioni dei Giganti di Bivona e dal complesso bandistico di Zaccanopoli.