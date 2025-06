Spiagge attrezzate e turismo più accessibile a tutti: l’Ats di Vibo ottiene un finanziamento da 116mila euro

“Calabria inclusiva: un viaggio per tutti” è il titolo del progetto promosso dalla Regione. Tra gli interventi previsti, incentivi alle imprese per eliminare le barriere architettoniche e potenziamento dei trasporti con mezzi adeguati alle persone con disabilità

L’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia incassa un altro importante finanziamento. Con decreto regionale del 6 giugno scorso, infatti, è stato riconosciuto all’Ats numero 1 un finanziamento di 116mila euro per la realizzazione del progetto “Calabria inclusiva: un viaggio per tutti”, promosso dal ministero per le Disabilità, in collaborazione con altri ministeri, tramite la Regione Calabria. A farlo sapere è il l’amministrazione di Vibo Valentia, che è Comune capofila.

In particolare, il contributo per l’Ats di Vibo Valentia è destinato a interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’inclusività dei servizi turistici lungo la fascia costiera. Il progetto ha una durata di 24 mesi e prevede tre principali ambiti di intervento:

Spiagge attrezzate : acquisto di passerelle e sedie “Job” per agevolare l’accesso alle spiagge da parte delle persone con disabilità.

: acquisto di passerelle e sedie “Job” per agevolare l’accesso alle spiagge da parte delle persone con disabilità. Trasporti attrezzati : potenziamento dei collegamenti tra aeroporti, porti, stazioni e località turistiche mediante l’acquisto di mezzi accessibili.

: potenziamento dei collegamenti tra aeroporti, porti, stazioni e località turistiche mediante l’acquisto di mezzi accessibili. Servizi turistici inclusivi: incentivi alle imprese locali per l’adeguamento delle strutture e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’Ufficio di Piano dell’Ats ha risposto tempestivamente alla richiesta della Regione Calabria, fornendo le informazioni tecniche necessarie alla progettazione. Il 9 giugno il sindaco Enzo Romeo ha sottoscritto l’accordo di collaborazione con la Regione Calabria, completando così l’iter amministrativo. «L’iniziativa – è il commento dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Valentia, Lorenza Scrugli – rappresenta un importante passo verso un turismo più equo, accessibile e rispettoso dei diritti di tutte e tutti».