I sopralluoghi di L’Andolina sulle strade provinciali toccano anche Sant’Onofrio e Stefanaconi: ecco tutti gli interventi

Alcuni lavori sono in esecuzione, altri sono programmati. Il presidente dell'Ente ha incontrato gli amministratori dei due Comuni e ha assicurato massimo impegno per la viabilità

Si sono susseguiti senza sosta, in questi ultimi mesi, i sopralluoghi del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, lungo le principali arterie viarie del territorio provinciale. Tra gli ultimi focus istituzionali effettuati quelli nei comuni di Stefanaconi e Sant’Onofrio. «Ho ascoltato con attenzione i rappresentanti dei due enti locali – ha dichiarato L’Andolina – e posso assicurare che continueremo a intervenire con rinnovata determinazione per risolvere le criticità infrastrutturali e garantire maggiore sicurezza e fruibilità delle strade provinciali». A Stefanaconi, il presidente L’Andolina è stato accolto dai commissari Vito Laino ed Ernesto Raio. A Sant’Onofrio ha incontrato il sindaco Antonino Pezzo, il vicesindaco Pietro Lo Preiato, il presidente del Consiglio Rossana La Fortuna e l’assessore Erminia Furci.

Il presidente della Provincia di Vibo ha voluto dunque verificare, in prima persona, lo stato degli interventi infrastrutturali e raccogliere le istanze degli amministratori locali. Ha quindi ringraziato per la calorosa accoglienza e ha assicurato la massima attenzione per il miglioramento della viabilità provinciale che interessa i due centri. «Gli interventi fin qui realizzati e quelli pianificati rappresentano un importante impegno dell’amministrazione provinciale per il miglioramento strutturale e funzionale della rete viaria nei territori di Stefanaconi e Sant’Onofrio, il cui obiettivo prioritario – ha infine evidenziato L’Andolina – è quello di potenziare la sicurezza stradale, la mobilità interna e il collegamento con i principali centri del Vibonese».

Interventi programmati o realizzati dalla precedente amministrazione

SP 15 “Vibo Valentia – Stefanaconi – Sant’Onofrio”

DM 49/2018 – Annualità 2022 – Intervento definito – € 120mila

DM 123/2020 – Annualità 2022 – Intervento definito – € 120mila

DM 123/2020 – Annualità 2024 – Intervento definito – € 70mila

SP 16 “Stefanaconi – SS 182”

DM 123/2020 – Annualità 2022 – Intervento definito – € 100mila

DM 123/2020 – Annualità 2022 – Intervento definito – € 590mila

DM 141/2022 – Annualità 2024 – Progettazione esterna affidata – € 667 262,00

SP 64 “Sant’Onofrio – Filogaso”

DM 49/2018 – Annualità 2022 – Intervento definito – € 200mila

OCDPC 558/2018 – Annualità 2023 – In esecuzione – € 500mila

SP 4 “Vibo Valentia – Sant’Onofrio – Filogaso”

DM 49/2018 – Annualità 2024 – Intervento definito – € 281 923,10

DM 123/2020 – Annualità 2024 – Intervento definito – € 99 243,00

OCDPC 558/2018 – Annualità 2024 – In esecuzione – € 113 179,68

SP.97 “ex SS 606 di Vibo Valentia – intero percorso”

DM 123/2020 – Intervento definito – € 70mila

DM 141/2022 – Annualità 2029 – Intervento programmato – € 500mila

Interventi programmati dall’attuale amministrazione

SP 5 “Pizzo – Maierato – Sant’Onofrio”

DM 216/2024 – Annualità 2025 – Intervento programmato – € 151 789,00

DM 101/2022 – Annualità 2028 – Intervento programmato – € 300mila

