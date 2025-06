Arte e fede, a Santa Domenica di Ricadi torna l’infiorata nel giorno del Corpus Domini

Unendo fede, arte e tradizione, l’associazione “Un Fiore per Gesù” di Santa Domenica di Ricadi rinnoverà l’atteso evento dell’Infiorata del Corpus Domini. Sempre con il coinvolgimento e con il sostegno dell’intera comunità, l’iniziativa – giunta quest’anno alla XV edizione – si svolgerà il 22 giugno. Dalle ore 16:00 si potranno ammirare i disegni dell’infiorata, partendo esattamente dal punto in cui inizia la salita di via Sant’Anna e arrivando fino al sagrato della Chiesa. Alle ore 18:00 sarà poi celebrata la Santa Messa nella nostra Chiesa madre e, successivamente, si svolgerà la processione per le vie del paese.

«Il tema che abbiamo scelto – spiegano dall’associazione – è “L’Agape – Del tuo amore Signore, è piena la terra”. Una frase, questa, che è un inno per tutti e che è legata e dedicata alla presenza divina e concreta dell’amore di Cristo, quell’amore che si manifesta in ogni dono del creato, nelle persone e nei gesti quotidiani. I petali colorati si faranno preghiera visiva, trasformando le strade in un tappeto di bellezza e spiritualità. Siamo convinti più che mai che l’amore di Dio non è astratto o lontano, ma è presente in ogni angolo della creazione, nelle azioni di cura e di compassione. L’infiorata, in tal senso, diventa il segno visibile di un amore che fiorisce nella nostra terra e nei nostri cuori. In un mondo che spesso perde di vista la speranza, l’amicizia e il perdono, vogliamo proclamare con l’arte che la terra ha bisogno di Gesù e del suo amore, credendo fortemente che anche noi possiamo esserne strumenti nelle sue mani».

Saranno realizzati in totale circa 15 disegni, che avranno i seguenti nomi: Girasole, Tappeto con impronte, scritte di lode a Gesù, L’albero della vita, Cuore con Croce e Corona, Tappeto dedicato al Creato, Gesù con il Mondo nelle mani, il Buon Pastore, Seminatore, l’uomo unito a Dio tra cielo e terra, Madonna con la luce, la Sposa di Cristo, lo Spirito Santo, l’Ostensorio. «Siete tutti invitati a partecipare e a lasciarvi incantare dalla bellezza che fiorisce nella fede. In qualità di membri dell’associazione “Un fiore per Gesù” e, insieme ai collaboratori Davide Saragò, Cristina Paone e Manuela Cupitò, ringraziamo tutti coloro che ci stanno offrendo la loro collaborazione. Vogliamo testimoniare, ancora una volta, che l’amore di Gesù è ovunque, anche in un semplice petalo».