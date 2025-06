Jonadi diventa una tappa dell’Erasmus: 20 giovani provenienti da tutta Europa soggiorneranno nel borgo Nao a luglio

Le comunità di Jonadi e Athienou insieme per instaurare un rapporto di reciproca conoscenza e amicizia e nel segno dell’ospitalità e dell’accoglienza. Un’iniziativa multiculturale tra Italia e Cipro rientrante nell’ambito del progetto “Jonadi Borgo Erasmus”, con cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta punta «ad aprire una nuova fase per il nostro borgo di Nao». «Si riapre una porta – afferma al riguardo il primo cittadino di Jonadi -. La prima di “Jonadi Borgo Erasmus”. Per tre giorni avremo con noi il sindaco di Athienou, che da Cipro è arrivato con un proprio assessore, insieme a un esperto di politiche europee: sono loro i primi ospiti del progetto. A luglio arriveranno poi 20 giovani da tutta Europa, che rimarranno a Nao per dieci giorni. Non è solo ospitalità – aggiunge Signoretta – è il sogno di costruire una comunità che accoglie. Ripartire dalle case che rischiano di restare vuote, dai borghi, dalle relazioni». L’iniziativa rientra in un progetto di più ampio spessore denominato “L’Europa nel borgo”, teso appunto a favorire nel continente il processo di inclusione e di reciproca conoscenza tra appartenenti a popoli e nazioni diverse. Il sindaco di Jonadi conclude il proprio intervento con cui annuncia l’avvio del progetto sul territorio non mancando di ringraziare la locale associazione “A Trava” e l’assessorato comunale alle Politiche europee «per il grande lavoro di preparazione di questi giorni, condiviso con tutta la comunità».