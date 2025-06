Diocesi di Mileto, nella Villa della Gioia di Natuzza Evolo il Giubileo delle persone con disabilità

Dopo il Giubileo diocesano dello Sport, celebrato domenica scorsa a Vibo Marina, ecco quello dedicato alle persone con Disabilità. Il tutto in perfetta sintonia con il calendario di eventi programmato nell’ambito del Giubileo della Chiesa universale aperto il 24 dicembre 2024 dal compianto Papa Francesco. L’appuntamento, in questo caso, è per sabato 21 giugno, all’interno del santuario “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati, fulcro della realtà religioso-socio-assistenziale “Villa della Gioia”, sorta anni fa per espressa volontà della Serva di Dio Natuzza Evolo. Il Giubileo diocesano delle Persone con Disabilità prenderà il via alle 16 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 17 è previsto l’incontro: “Dal chicco di grano all’Eucaristia. Un cammino di speranza”, speciale Catechesi dei Cinque Sensi che guiderà i fedeli presenti attraverso un’esperienza sensoriale e spirituale legata al percorso del pane – dalla spiga alla farina, dal profumo al sapore – con riferimenti al Vangelo che coinvolgono tatto, olfatto, gusto, udito e vista. Il Giubileo delle Persone con Disabilità della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea proseguirà alle 18 con la processione e la benedizione eucaristica e alle 18.30 con la Santa Messa presieduta dal vescovo, monsignor Attilio Nostro.

«Sarà un evento straordinario di fede, inclusione e speranza – afferma al riguardo l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali – un’occasione preziosa per riconoscere il volto di Cristo nei più fragili, per costruire comunità più inclusive e per testimoniare la bellezza della diversità come dono e risorsa». Per tutta la durata dell’evento sarà, tra l’altro, garantito il servizio di interprete della lingua dei segni al fine «di favorire la piena accessibilità a tutti coloro che vi parteciperanno». Il Giubileo diocesano delle Persone con Disabilità viene proposto in collaborazione con la Pastorale di settore e con le varie associazioni attive in questo campo su tutto il territorio provinciale.