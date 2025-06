La domenica… sportiva di Francesco Repice in spiaggia sotto la capanna: «Così si mangia a Tropea quando siamo al mare» – VIDEO

Il più famoso radiocronista calcistico ha pubblicato un filmato dove mostra il suo pranzo in compagnia con una tavola stracolma di prelibatezze del territorio

Ha segnato… Francesco Repice. Il radiocronista calcistico più conosciuto dello Stivale è calabrese, cosentino di nascita ma con radici familiari a Tropea, e questa non è una novità. Uno stile unico il suo quando commenta le gare di Champions, di Serie A o della Nazionale. E molti video di partite importanti con le sue cronache di sottofondo hanno milioni di visualizzazioni e repost su Tik Tok e sulle altre piattaforme social. Ma questa volta a diventare virale non è il filmato di un gol o della vittoria di una squadra ma quello di un pranzo della domenica in spiaggia.

«La domenica nella zona di Tropea-Parghelia si usa mangiare sotto la capanna», esordisce così il radiocronista Rai nel video pubblicato, poi inquadra la tavola stracolma di prelibatezze tipiche del territorio vibonese in riva al mare. Dalle polpette di melanzane, passando per la frittata di pasta, fino ad arrivare ai fiori di zucca e alle cipolle di Tropea. «Giusto poche cose», conclude in maniera ironica Repice sorridendo e scherzando con i suoi compagni di banchetto.