Vibo, aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale: ecco posti disponibili e costo della retta

Le domande possono essere presentate da oggi, per un mese. L’assessore Continanza: «In anticipo rispetto al passato, per dare risposte concrete alle famiglie»

L’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Vibo Valentia informa le famiglie che sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale per l’anno educativo 2025/2026. Il servizio educativo, rivolto a bambini residenti nel comune di Vibo Valentia (o nei comuni dell’Ambito qualora i genitori prestino attività lavorativa a Vibo Valentia), si svolgerà dal 16 settembre al 30 giugno 2026, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:30 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Il servizio mensa sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato.

I posti disponibili sono 48, con possibilità di ampliamento fino a 53 unità secondo quanto previsto dalla normativa vigente. È garantita la precedenza ai bambini già iscritti nell’anno precedente e in regola con le rette. Il costo del servizio è pari a €129,00 al mese, con riduzione del 50% dal secondo figlio iscritto in poi. Per il solo mese di settembre la quota è fissata in €60,00.

«Quest’anno, con anticipo rispetto al passato – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione, Vania Continanza – siamo già nelle condizioni di offrire alle famiglie la possibilità di effettuare l’iscrizione per un servizio fondamentale come l’asilo nido. A breve procederemo anche con la pubblicazione del bando per la gestione del servizio, così da arrivare preparati all’inizio del prossimo anno educativo».

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollocomunevibo@pec.it, entro e non oltre le ore 14:00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio (17 luglio 2025). L’Avviso e il modulo di domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente al seguente link https://www.comune.vibovalentia.vv.it/novita/notizie/avviso-pubblico-per-lapertura-delle-iscrizioni-allasilo-nido-comunale-anno-educativo-2025-2026.