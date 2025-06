Esame di maturità nel Vibonese, i ragazzi del Classico soddisfatti delle tracce: «Ci aspettavamo l’IA, ma va bene così» – VIDEO

Tracce abbordabili, legate all’attualità e ricche di spunti di riflessione. Il giudizio degli studenti del Liceo Classico di Vibo all’uscita della scuola dopo la prima prova dell’Esame di stato, è positivo.

«Penso che sia andata bene – commenta uno studente – e spero bene. Ho finito piuttosto presto. Io ho scelto la traccia che riguardava l’indignazione sull’uso dei social».

«Le tracce erano fattibili – gli fa eco una collega -, c‘erano molte domande di attualità, soprattutto c’era la traccia C1, che riguardava la mafia, c’era un testo di Paolo Borsellino. Tracce non molto complicate, ce la faremo».

L’emozione, sottolineano, non mancava: «Per noi nati nel 2006 era la prima prova in assoluto in ambito scolastico, non avendo potuto svolgere quelle delle scuole medie perché l’esame l’abbiamo fatto in Dad a causa del covid. È stato bello ritrovarsi con tutti i compagni, adesso ci riposiamo e ricarichiamo le pile per domani perché ci aspetta la prova di latino».

Un po’ di delusione c’è solo per la previsione mancata su tracce che riguardassero l’Intelligenza artificiale e la guerra. «Alcuni temi – sottolinea uno studente – sono stati una sorpresa. Io e tutta la mia classe ci aspettavamo qualcosa sull’intelligenza artificiale, e invece…».

Ora l’attenzione è concentrata sulla seconda prova, quella di domani. «Il compito di latino mi aspetto di finirlo molto più tardi rispetto a quanto successo oggi», dice un ragazzo. E una sua compagna gli dà manforte: «Sono piuttosto preoccupata per la seconda prova. È un po’ così per tutti, secondo me. Però come è passata la prima, basterà anche la seconda».