A Jonadi la delegazione del comune cipriota di Athienou, il sindaco Signoretta: «Strategia contro lo spopolamento dei borghi»

Tre giorni di incontri, visite e confronto, primo passo concreto di un percorso di cooperazione che si inserisce in una visione più ampia. Questi, in breve, i contenuti della visita ufficiale della delegazione del Comune cipriota di Athienou, giunta a Jonadi nell’ambito del progetto di scambio tra città promosso dall’assessorato alle Politiche europee. Il gruppo di rappresentanza cipriota – composto dal sindaco, da uno degli assessori comunali e da un esperto di Europa – è stato accolto nel borgo di Nao, che proprio in questi giorni ha aperto la prima casa destinata ad accogliere ospiti provenienti dal vecchio continente. «Un gesto simbolico ma al tempo stesso profondamente concreto – spiega il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta – che segna l’avvio di una strategia contro lo spopolamento attraverso l’ospitalità, la cooperazione e il dialogo tra comunità locali europee. Durante la visita, sono stati coinvolti attivamente giovani del territorio, associazioni culturali e sociali, parrocchie, aziende locali e rappresentanti delle istituzioni, in un percorso di concertazione partecipato, aperto e plurale. L’obiettivo – aggiunge – è costruire un modello di collaborazione che unisca le buone pratiche delle due amministrazioni, valorizzando le risorse dei territori e attivando nuove opportunità per le giovani generazioni».

Nell’occasione il primo cittadino di Jonadi spiega anche che il progetto, realizzato nell’ambito dell’iniziativa europea “City to City Exchange”, «vedrà poi un seguito nel mese di luglio con una nuova fase legata alla misura Erasmus+ che vedrà 20 giovani provenienti da Portogallo, Ungheria e Bulgaria ospitati per 10 giorni nel borgo di Nao, con attività di scambio culturale, rigenerazione, narrazione e cittadinanza attiva». Al riguardo si registrano anche le parole di soddisfazione dell’assessora comunale alle Politiche europee Valentina Fusca, che ci tiene a sottolineare «che il percorso intrapreso non si ferma qui e che “Jonadi Borgo Erasmus” è una visione di futuro e un impegno concreto per un’Europa più vicina alle periferie, ai borghi, alle persone».