I carabinieri in pensione della Compagnia speciale si riuniscono a Vibo e ricordano il collega Civinini ucciso 38 anni fa

Si è svolto nei giorni scorsi a Vibo Valentia il raduno dei carabinieri in pensione della Compagnia speciale di Rosarno, poi trasferita a Vibo e successivamente disciolta nel 2017. L’incontro è avvenuto proprio nel capoluogo di provincia, nella sede del 14° Battaglione Carabinieri Calabria, e ha visto la partecipazione di circa 80 ex militari, alcuni accompagnati dalle proprie famiglie. In caserma l’incontro con il colonnello Luca Toti, comandante provinciale dei carabinieri, e la deposizione di una corona d’alloro sotto la lapide dedicata ad Antonino Civinini.

Quest’ultimo faceva parte proprio della Compagnia speciale: 28enne originario di Palermo, fu ucciso la sera del 15 giugno del 1987 nei pressi di Piazza Municipio, a Vibo. Fuori dal servizio, insieme a un collega era intervenuto alla vista di un giovane in stato di ebrezza e armato che, alla richiesta dei documenti, usato la pistola che aveva con sé sparando e uccidendo Civinini. A distanza di 38 anni i suoi colleghi hanno quindi voluto ricordarlo e rendergli onore.

L’evento – organizzato dai marescialli Mariano Pinizzotto e e Domenico Pizzulli e dell’appuntato Giuseppe Foglia – è poi proseguito a Paravati dove, nella chiesa voluta dalla mistica Natuzza Evolo, il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro ha celebrato una santa messa per i carabinieri in pensione giunti per l’occasione da tutta Italia e per le loro famiglie.