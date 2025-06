Primo soccorso e uso del defibrillatore, a Pernocari un corso promosso dal Comune di Rombiolo e Prociv Augustus

L’amministrazione comunale di Rombiolo, grazie alla collaborazione della Prociv Augustus organizza un nuovo corso formativo bls-d (basic life support defibrillation) per l’utilizzo del defibrillatore per le manovre di primo soccorso.

«L’obiettivo – si legge sulla pagina social dell’ente – è quello di trasferire ai partecipanti la conoscenza di manovre e tecniche di base a supporto delle funzioni vitali, come le sequenze di rianimazione di base per casi di arresto respiratorio o cardiaco». L’iniziativa si terrà il 28 giugno alle ore 9.00 nella sala Ccs di Pernocari. A seguito dell’espletamento del corso – indirizzato a insegnanti, operatori scolastici, esercenti, volontari e anche semplici cittadini – verranno acquisite tutte le competenze per l’utilizzo del defibrillatore. Per partecipare è necessario inviare la propria adesione alla referente Prociv augustus di Rombiolo (dettagli in locandina) entro il 27 giugno.