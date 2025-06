Servizi sociali, 16 Comuni vibonesi istituiscono l’Azienda speciale consortile “Poro – Costa degli Dei”: un nuovo polo per il welfare territoriale

Dopo un lungo iter di concertazione, sedici comuni dell’Ambito territoriale di Spilinga inaugurano ufficialmente l’Azienda speciale consortile “Poro – Costa degli Dei” per la gestione dei servizi sociali. Un traguardo importante che segna l’inizio di una nuova stagione per il welfare dell’area vibonese. L’Azienda nasce con l’obiettivo di garantire una gestione integrata, efficiente e coordinata dei servizi minori, disabili, anziani, politiche di inclusione sociale e contrasto alla povertà. L’Azienda speciale consortile Poro – Costa degli Dei si occupa, nello specifico, di funzioni socio-assistenziali e sociosanitarie integrate, gestendo servizi alla persona nei territori di competenza. È un ente strumentale degli Enti locali aderenti, che conservano la pianificazione e programmazione delle Politiche sociali dell’Ambito di Spilinga. Dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia gestionale, unisce risorse e competenze di più Comuni per offrire servizi sociali più efficaci. L’iniziativa consente ai Comuni consorziati di unire risorse, esperienze e competenze per superare le limitazioni strutturali e offrire servizi di qualità in modo capillare.

Al termine della fase costitutiva, la Conferenza dei sindaci ha nominato il Consiglio di amministrazione, formato da professionisti e rappresentanti istituzionali: Franco Barbalace, Simona Romano, Domenico Tomaselli, Caterina Contartese, Antonio Falduto, Francesca Tornatora e Massimo Barbieri. Proprio quest’ultimo, già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, è stato eletto presidente del Cda nella prima assemblea consortile. Barbieri è una figura di alto profilo, con una lunga esperienza nel campo dei servizi sociali e dell’inclusione. Nominati inoltre presidente dell’Assemblea consortile Lidio Vallone e sua vice Maria Budriesi.

La sede operativa sarà a Spilinga, in viale della Pace, e servirà i seguenti Comuni: Tropea, Zambrone, Ricadi, Briatico, Zungri, Drapia, Zaccanopoli, Parghelia, Joppolo, Nicotera, Rombiolo, Filandari, Cessaniti, San Calogero, Limbadi e naturalmente Spilinga. L’Azienda, quindi, comincia a prendere forma dopo un lungo percorso di quasi due anni nella “costruzione” di un progetto che ora dovrà subito mettersi in moto a concludere l’iter procedurale, e prendersi carico della gestione dei Servizi a favore delle comunità rappresentate. La Regione Calabria ha seguito da vicino l’intero processo, offrendo supporto tecnico e istituzionale. La prossima sfida sarà la nomina del direttore generale attraverso concorso pubblico, e la definizione operativa dei primi servizi.

A fare da coordinatore di tutto il percorso di costruzione dell’Azienda speciale consortile, i sindaci avevano incaricato già dall’inizio e fino a conclusione del percorso il vicesindaco di Spilinga, Franco Barbalace, delegato altresì dal sindaco capofila di Spilinga Enzo Marasco, con grande sinergia associativa di tutti i sindaci dell’Ambito territoriale, che hanno lavorato intensamente per raggiungere questo importante risultato, condividendo dall’inizio l’idea progettuale. Dopo due anni di lavoro intenso e condivisione tra gli enti locali, l’azienda “Poro – Costa degli Dei” si appresta a diventare un modello di cooperazione intercomunale, con lo sguardo rivolto a un futuro più equo e solidale per le comunità del territorio.