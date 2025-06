Mileto, inaugurato l’oratorio interparrocchiale intitolato a Carlo Acutis: il giovane a settembre sarà proclamato Santo da Papa Leone XIV

A Mileto diventa realtà l’oratorio interparrocchiale dedicato al beato Carlo Acutis, morto 15enne nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. Da tempo nella città sede della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si sentiva l’esigenza di un luogo dove i giovani si potessero ritrovare per condividere insieme momenti di riflessione, fede e ludico-ricreativi. E il giorno è arrivato, grazie alla forte volontà delle due locali parrocchie, quella di Santa Maria Assunta- San Nicola e della Santissima Trinità-San Benedetto. L’oratorio intitolato all’“Influencer di Dio” – beato che il nuovo Papa Leone XIV ha già stabilito di proclamare santo il prossimo 7 settembre – è stato allestito nei locali che fino a qualche anno fa ospitavano la casa per anziani “Centro Betania”, guidata amorevolmente per decenni dalla compianta signorina Pina Romano, donna di grande fede cristiana deceduta qualche tempo fa dopo una vita dedicata agli ultimi e alle fasce deboli della società. Per l’apertura della struttura è stata programmata una serie di eventi, svoltasi tutta nella stessa giornata. La cerimonia ha avuto inizio in prima serata, in piazza Badia, con il raduno dei giovani e delle loro famiglie e con la proposizione di sani momenti di musica e giochi. Subito dopo nell’adiacente chiesa si è svolta la celebrazione eucaristica concelebrata dal coparroco della basilica cattedrale, don Giuseppe Pititto, e dal parroco della Santissima Trinità, don Salvatore Cugliari.

La cerimonia inaugurale di apertura del nuovo oratorio interparrocchiale “Carlo Acutis” si è conclusa con il rito di benedizione e il classico taglio del nastro, effettuati dai due sacerdoti alla presenza del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, e con un salutare momento conviviale e di festa dal significativo titolo “Porti tu, porto io”. «Carlo – ha sottolineato nell’occasione don Pititto – è stato un giovane del nuovo millennio molto vicino a voi ragazzi, che impareremo a conoscere strada facendo e che sarà a breve proclamato santo. Morto 15enne, nel 2006, ha lasciato di sé una bella testimonianza di fede e di attaccamento a Cristo eucarestia, divenendo punto di riferimento per tutti voi, e non solo». Nel nuovo oratorio interparrocchiale sono stati allocati tre dipinti portati a braccio dai ragazzi. Nello specifico, quelli raffiguranti la Vergine Maria con Gesù bambino, lo stesso Carlo Acutis e San Filippo Neri, nel 1500 fondatore di questi centri dedicati alla pastorale giovanile, con l’intento di creare una comunità di religiosi e laici unita in un vincolo di mutua carità sullo stile degli apostoli.