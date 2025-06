San Nicola de Legistis saluta il suo parroco don Michele Arena che lascia in “eredità” una somma per sistemare le campane

Da domani mercoledì 25 giugno la parrocchia di San Nicola de Legistis, piccola frazione di Limbadi, accoglierà il nuovo parroco, don Cosma Raso. La presentazione alla comunità del nuovo parroco, , proveniente proprio da Limbadi, avverrà alle ore 18:30. Il passaggio di testimone dopo il saluto di don Michele Arena, che durante la solennità del Corpus Domini ha celebrato la sua ultima messa da parroco della comunità.

È stato destinato alla parrocchia di Mandaradoni e continuerà il suo servizio pastorale anche a Motta Filocastro. Una decisione inaspettata per i fedeli che nel fine settimana appena trascorso hanno organizzato una festa di ringraziamento e donato a don Michele una casula come segno di affetto.

La celebrazione del Corpus Domini, con la tradizionale processione ha così segnato anche il congedo di don Michele, alla guida della parrocchia dal 2022. Nell’omelia il sacerdote ha richiamato il messaggio cristiano di pace e perdono, ricordando le parole di Cristo risorto e il recente saluto di Papa Leone XIV a Piazza San Pietro.

«Nel saluto finale – è quanto si legge in una nota – don Michele ha richiamato la figura di San Nicola, paladino nel Concilio di Nicea nella difesa della trinità contro la dottrina di Ario. E per la sua determinazione nel difendere il dogma trinitario che la piccola frazione ha avuto storicamente l’appellativo Legistis come legame che non si spezza, dalla radice greca Alighistos. Un valore che don Michele ha messo in luce nel cammino pastorale e umano che è stato possibile compiere “grazie al vostro aiuto e alla protezione di San Nicola” – ha detto rivolgendosi ai fedeli -. Poi ha esortato la comunità a proseguire con questa fiducia il percorso di fede».

Ma il sacerdote ha voluto lasciare la comunità anche con un gesto che ha commosso tutti i fedeli testimoniando l’affetto creatosi in questi anni: «Ha lasciato in eredità la somma necessaria al ripristino del sistema automatico delle campane con la sostituzione anche di quella lesionata. Con questa emozione si è congedato dalla comunità, ribadendo che non farà mancare la sua vicinanza e il suo aiuto nel caso lo si richiedesse».

I fedeli hanno voluto manifestare ancora la gratitudine con le parole pronunciate da una giovane animatrice della parrocchia, Nicole. Durante la lettura, rivolgendosi a don Michele, a nome della comunità ha espresso il grande dispiacere ma anche la gratitudine per la sua opera pastorale: «Per noi il tempo trascorso insieme ha significato crescita umana e spirituale. Lo abbiamo vissuto testimoniando impegno, aiuto, cura, dedizione e soprattutto fede e fiducia. Ma il cammino prosegue e tutto quello che appartiene al passato rimane e la tua opera non sarà dimenticata». Ed infine le parole conclusive che testimoniano il legame che si è creato: «La comunità di San Nicola ti è grata con la viva speranza che tu possa essere sempre nostro pastore perché siamo certi che il nostro non sarà un addio, ma un restare con e in Dio».