L’estate non è estate senza il Grest: famiglie e bambini entusiasti delle iniziative organizzate dalla parrocchia di Jonadi – VIDEO

L’estate è ormai iniziata e cresce l’entusiasmo di tanti bambini e bambine che partecipano ai raduni che a giugno riempiono le giornate senza scuola. Quest’anno, la parrocchia Gesù Salvatore di Jonadi, nel Vibonese, ha organizzato un Gruppo Estivo, fortemente inclusivo.

Alle attività del Grest promosse da don Roberto Carnovale hanno partecipato 300 bambini e 30 ragazzi dell’Associazione il Dono, centro diurno che accoglie persone con disabilità. L’iniziativa ha coinvolto ragazzi di diverse età, tutti accomunati dalla voglia di divertirsi e fare nuove amicizie. Le attività proposte sono state numerose e variegate: giochi di squadra, laboratori di cucina, sport, canti e momenti di riflessione spirituale.

Il Grest è stato un momento di integrazione e socializzazione, durante il quale i ragazzi con disabilità hanno potuto partecipare alle diverse attività insieme ai loro coetanei, annullando distanze e differenze che spesso sono solo nella mente degli adulti.

Leggi anche ⬇️ Soriano, divertimento e sorrisi per i bambini che hanno partecipato al Gruppo Estate organizzato dalla Pro Loco

«È stato un onore essere parte di questo Grest», ha detto la presidente dell’associazione ”Il Dono” Maria Alfonsa Farfaglia. «I nostri ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza unica e di creare legami. Sono nate amicizie speciali: Andrea si è innamorato di Chiara e tutti i giorni le scrive lettere d’amore. Federico si è invaghito di Anna, e Maria, la più introversa, ha iniziato a sorridere», racconta entusiasta Farfaglia, dando un riscontro estremamente concreto alle semplici parole.

Il Grest si è concluso ieri sera con una grande festa finale, dove i ragazzi hanno potuto condividere le loro esperienze con le famiglie e gli amici che hanno partecipato al momento di grande condivisione.

Terminato il Grest, le attività del centro diurno ”Il Dono” proseguiranno nella sede di via Pace, a Jonadi: «Prossimo obiettivo è la realizzazione di un orto e di una cucina inclusiva. Il traguardo è quello di diventare un’attività convenzionata per la preparazione di buffet per eventi e cerimonie», spiega con entusiasmo la presidente del centro diurno.