«Vibo modello di innovazione», task force della presidenza del Consiglio visita il Comune

«Vibo Valentia si conferma capofila in Calabria nel processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione». È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Luigi Razza dopo che ieri due rappresentanti della task force del dipartimento per la Transizione digitale presso la presidenza del Consiglio dei ministri, gli ingegneri Strangis e D’Errigo, hanno fatto visita al Comune per «congratularsi con l’ente per i risultati ottenuti».

«Una visita cordiale e altamente significativa: Vibo Valentia è il primo capoluogo calabrese ad aver colmato il divario digitale, avviando una serie di servizi ad elevato standard qualitativo», prosegue la nota. Gli ospiti sono stati accolti dal sindaco Enzo Romeo, dall’assessore all’Innovazione Luisa Santoro, dal segretario generale Domenico Libero Scuglia in qualità di dirigente alla Transizione digitale, dal funzionario dell’Ufficio Pnrr Onofrio Maragò e dai componenti dell’Ufficio Sic, Michela Zappone e Paolo De Paola.

Durante l’incontro è stato condiviso un percorso ulteriore volto a potenziare i servizi digitali al cittadino, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla tutela dei dati sensibili, in linea con le più recenti direttive europee e nazionali. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per «il riconoscimento ricevuto, confermando il proprio impegno a rendere Vibo Valentia un punto di riferimento nella digitalizzazione dei servizi pubblici».