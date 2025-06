Il Leo Club Vibo Valentia dona un defibrillatore alla città: è stato installato al Parco Urbano

Nel pomeriggio di ieri, al Parco urbano di Moderata Durant si è svolta la cerimonia di consegna del defibrillatore semiautomatico donato alla città dal Leo Club Vibo Valentia. L’iniziativa è stata preceduta dalla firma di un protocollo d’intesa da parte del presidente del Leo Club Domenico Deodato e del sindaco Enzo Romeo, per mettere a punto anche gli impegni relativi alla futura manutenzione e custodia del defibrillatore, garantendone così l’efficienza nel tempo.

La donazione è stata possibile grazie al parziale finanziamento ottenuto dal bando del Distretto Leo 108Ya per le opere ad alto impatto territoriale, integrato con fondi propri del Club. Il defibrillatore è stato installato in una zona altamente frequentata e simbolica della città: il Parco Urbano, un autentico polmone verde dotato di area fitness e punto di riferimento per sportivi, famiglie, bambini e anziani. La scelta del luogo è strategica, spiegano dal Leo Club, per garantire prontezza di intervento in caso di emergenze cardiache.

Nel suo intervento, il sindaco Romeo ha ringraziato pubblicamente il Leo Club per l’impegno dimostrato: «Un esempio concreto di cittadinanza attiva e responsabilità sociale. I giovani del Leo Club dimostrano che con determinazione e visione si possono realizzare progetti utili e duraturi».

Da parte sua il presidente del Leo Club Vibo Valentia, Domenico Deodato, ha dichiarato: «Speriamo che questo defibrillatore non debba mai essere usato, ma se servirà, sarà lì, pronto. Anche un giovane può essere colpito da un malore, come è accaduto di recente al calciatore Edoardo Bove. In quei momenti, ogni secondo conta, e avere lo strumento giusto può salvare una vita. Il nostro è un gesto concreto, ma anche simbolico: vogliamo promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza».

Il Leo Club ha inoltre annunciato che nei mesi successivi si impegnerà in attività di sensibilizzazione della cittadinanza sul corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico e sull’importanza della formazione al primo soccorso.