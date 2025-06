Nardodipace apre l’estate con la sagra del Tartufo di Pizzo: «Per lo sviluppo del turismo necessaria sinergia tra costa e aree interne»

A Nardodipace il rilancio turistico del territorio passa anche attraverso la Sagra del tartufo di Pizzo, organizzata per venerdì 4 luglio a partire dalle ore 19 in piazza Soul Greco, accanto al Palazzo Municipale. L’iniziativa è promossa dal Comune, guidato dal sindaco Romano Loeilo, insieme all’associazione “Calabria eventi e non solo” di Pizzo, presieduta da Letizia Rizzo.

«L’evento – fa sapere il sindaco – mira alla diffusione della cultura e alla degustazione del vero gelato artigianale di Pizzo, uno dei fiori all’occhiello della nostra Calabria. L’iniziativa, inoltre, ha la più ampia finalità di approfondire quel necessario collegamento tra le zone costiere e le aree interne della nostra regione, molto spesso sconosciute anche agli stessi calabresi, con lo scopo di creare una fondamentale sinergia per un vero e duraturo sviluppo turistico calabrese».

La Sagra del tartufo di Pizzo aprirà la stagione estiva a Nardodipace, poi – annuncia l’amministrazione comunale – «seguirà tutta una serie di eventi culturali e ricreativi in grado di offrire a chi sceglierà di visitare la parte più interna e incontaminata delle Serre vibonesi una esperienza assolutamente indimenticabile».