A Pizzo e Isola di Capo Rizzuto 100 volontari dell’associazione Valentia ripuliscono le spiagge nella giornata mondiale contro la droga

L'iniziativa promuove decoro e bellezza degli spazi pubblici in risposta al degrado che alimenta senso di abbandono e solitudine spingendo all'uso di sostanze illegali

La pulizia delle spiagge di Pizzo

In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla droga, che si celebra ogni anno il 26 giugno, Associazione Valentia ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Viva la Vita”, promossa dal MO.D.A.V.I. e rivolta a tutte le fasce d’età, con l’obiettivo di lanciare un messaggio positivo e promuovere una vita vissuta libera dalle droghe. «Per testimoniare concretamente l’impegno contro l’abuso e il traffico illecito di sostanze stupefacenti – ha fatto sapere l’associazione attraverso un comunicato stampa -, circa 100 volontari dell’Associazione Valentia si sono mobilitati in un’importante azione di cittadinanza attiva e tutela ambientale, dedicandosi alla pulizia delle spiagge di Pizzo Calabro e di Isola di Capo Rizzuto».

«La scelta di un gesto simbolico come la pulizia delle spiagge ha un significato profondo: ripulire un luogo degradato rappresenta la volontà di liberare la società e le coscienze dal degrado della dipendenza. Così come la spiaggia torna a splendere, anche le persone possono ritrovare dignità e libertà dalle droghe. Restituire bellezza e decoro agli spazi comuni significa contrastare il senso di abbandono e di solitudine che spesso alimenta l’uso di sostanze e l’illegalità, riaffermando il valore della responsabilità e dell’impegno collettivo». L’iniziativa, proseguono ancora dall’associazione, «si inserisce nel più ampio progetto “Viva la Vita”, che intende sensibilizzare giovani, famiglie e cittadini sul valore della prevenzione, della legalità e di stili di vita sani. La lotta alla droga, infatti, non si esaurisce nella denuncia o nella repressione, ma passa anche attraverso esempi positivi, la solidarietà e la promozione di attività che rafforzino il senso di appartenenza e di comunità».

Queste le dichiarazioni del presidente di Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco: «Oggi più che mai è importante lanciare un messaggio chiaro: la lotta alla droga non è solo contrasto ai traffici illeciti, ma anche promozione di una cultura del rispetto e della vita. Attraverso queste iniziative vogliamo dimostrare che la prevenzione parte dall’impegno quotidiano e dalla capacità di prendersi cura di ciò che ci circonda. Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato con entusiasmo, mostrando che insieme si può fare la differenza». Associazione Valentia, conclude poi la nota stampa, «continuerà a sostenere e promuovere campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutto il territorio, rinnovando l’impegno a favore dei più giovani e di una cultura che metta al centro la dignità e la libertà della persona».