A Joppolo arrivano Postamat e videosorveglianza di ultima generazione, il sindaco Dato: «Così territorio più vivibile e sicuro»

Sul territorio comunale di Joppolo è stato installato un nuovo sportello ATM Postamat e si sta ultimando il completamento dei lavori di revisione della numerazione civica, oltre all’installazione di un avanzato sistema di videosorveglianza. A darne notizia è lo stesso sindaco, Giuseppe Dato: «Finalmente è stato installato lo sportello ATM Postamat all’esterno dell’Ufficio postale di Joppolo. Questa realizzazione è frutto dell’adesione del Comune al progetto Polis di Poste Italiane, che permetterà ai residenti di effettuare diverse operazioni bancarie direttamente nel proprio comune, evitando spostamenti». Riguardo poi la nuova numerazione civica, per consentire maggiore ordine ed efficienza del servizio postale, Dato ha specificato: «Sono in fase di completamento i lavori per la revisione e il rifacimento della numerazione civica. Le nuove targhette in bachelite non solo miglioreranno la distribuzione e la consegna della corrispondenza, ma contribuiranno anche a offrire una visione più ordinata dei paesi del comune».

Su videosorveglianza di ultima generazione e sicurezza urbana, ha poi specificato: «Per garantire un territorio più sicuro, sono in corso di installazione dispositivi di videosorveglianza di ultima generazione, strategicamente dislocati nei punti nevralgici del comune. Queste nuove telecamere, operative 24 ore su 24 anche in condizioni di scarsa visibilità, saranno collegate in tempo reale con la centrale operativa dell’Ufficio di Polizia municipale». Questa iniziativa si inserisce in un più ampio «Piano di sicurezza urbana, volto a prevenire e contrastare atti di vandalismo, danneggiamenti, l’abbandono di rifiuti e altri comportamenti illeciti».