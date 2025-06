“Duciamara”, i Parafoné presentano il primo singolo che anticipa il nuovo disco atteso in autunno

Esce oggi DUCIAMARA, il primo singolo del nuovo disco dei Parafoné, atteso per il prossimo autunno. Il brano racconta l’impermanenza delle cose e il continuo mutare del mondo che ci circonda: il tempo, la natura, gli uomini, i momenti eterni e la mutevolezza del tutto. Fuori dall’illusione, si svela un amore che finisce, una luce che si spegne e un punto di riferimento che si perde, lasciandoci inermi e spiazzati. Momenti dolci e amari si alternano, spesso oltre la nostra volontà e progettazione. L’unica via è l’accettazione, vivere il presente nella sua interezza, nella consapevolezza che “così è la vita”, sotto questo cielo, fin dalla notte dei tempi.

“Duciamara” è un viaggio tra dolcezza e amarezza, tra radici e visioni nuove, un brano che i Parafoné descrivono come rappresentativo della loro essenza e delle loro origini. Il tempo scorre lento e inesorabile, e questo nuovo lavoro preannuncia un percorso musicale inedito, tra tradizione e sonorità innovative.

Il singolo è frutto della collaborazione con Mauro Menegazzi, musicista e produttore artistico, che ha preso parte alla realizzazione dell’intero disco. Fisarmonicista, fonico, sound designer e produttore artistico, Menegazzi ha esperienze che spaziano dal tango argentino al folk del Sud del mondo. Negli anni ha collaborato, tra gli altri, con Daniele Silvestri, Mannarino, Simona Sciacca, Lavinia Mancusi (per cui ha prodotto il disco A Cruda Voz nel 2024) e Paolo Buonvino.

La collaborazione con Menegazzi rafforza la visione artistica dei Parafoné e di Calabria Sona: quella di proiettare la musica nata in Calabria verso un pubblico internazionale, in sintonia con la world music. Il videoclip che accompagna il singolo è stato realizzato con la collaborazione di Ivan Reale, per la regia di Giuseppe Marasco. Il racconto visivo riflette gli elementi centrali del brano: innovazione, tradizione e il concetto di impermanenza.

Chi sono i Parafoné

Attivi da oltre vent’anni, i Parafoné sono tra i gruppi più rappresentativi del Sud Italia nel panorama della world music contemporanea. La loro ricerca mescola tradizione calabrese e sonorità globali, costruendo un linguaggio musicale che unisce generazioni, strumenti antichi e nuovi orizzonti. Hanno partecipato a importanti festival nazionali e internazionali, collaborato con artisti del calibro di Rashmi Bhatt ed Eslam Adamo, ricevuto menzioni e candidature a premi prestigiosi (Targhe Tenco 2016, Premio Parodi), e rappresentato la Calabria in eventi istituzionali e culturali nel mondo (tra cui Principato di Monaco, WOMAD Roma 2023, Notte della Taranta, Columbus Day USA).