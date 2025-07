Non solo il Memorial, altra iniziativa per ricordare Gabriele e Matteo: il 4 luglio donazione straordinaria di sangue

Un dolore ancora troppo vivo e lancinante per potersi placare. Bivona e Vibo Marina non dimenticano i Gabriele Alessandria e Matteo Mazzitelli, i due giovani di 23 e 21 anni prematuramente scomparsi lo scorso anno, a distanza di pochi mesi uno dall’altro, e ai quali è dedicato un torneo di calcetto che si sta tenendo proprio in queste settimane, con grande seguito. Ma non è tutto, perché un’altra iniziativa in loro ricordo è in programma per i prossimi giorni.

Donare il sangue come gesto d’amore

A proporla è Ester Alessandria, sorella di Gabriele, che sta attualmente svolgendo il Servizio civile all’Avis comunale di Vibo Valentia. Lei stessa spiega così l’iniziativa: «Con profonda emozione, ho voluto organizzare una raccolta straordinaria di sangue il 4 luglio alla chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Bivona dalle 7:30 alle 11:30, in memoria di due ragazzi meravigliosi: mio fratello Gabriele e il caro amico Matteo Mazzitelli. Il 4 luglio non è stata una data scelta con leggerezza, ma è il giorno in cui Gabriele avrebbe compiuto 24 anni». Proprio per sottolineare ulteriormente il suo ricordo in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, una messa per Gabriele sarà celebrata nella chiesa madre di Vibo Marina alle 19.

E ancora: «Questa giornata nasce dal desiderio di ricordarli per la loro bontà, il loro entusiasmo e la loro voglia di vivere, ma anche per trasformare il dolore in un gesto di speranza. Il vero motivo per cui ho sentito il bisogno di creare questo evento è sensibilizzare chi non si è mai avvicinato al mondo della donazione, offrire informazioni, far capire quanto sia importante questo gesto. L’intento non è solo quello di donare il 4 luglio, ma di piantare un seme, quello cioè di una consapevolezza nuova, che possa spingere sempre più persone, e soprattutto i giovani, a donare regolarmente. Perché il bisogno di sangue non conosce stagioni o date speciali. Vi invito a donare il 4 luglio, perché farlo è un atto d’amore e può salvare vite».

Torneo di calcetto, conclusa la fase a gironi

Sempre il 4 luglio si concluderà il Memorial dedicato ai due giovani, con un torneo di calcetto iniziato il 6 giugno e che sta registrando grande partecipazione.

Intento è terminata la fase a gironi che ha decretato le definitive gerarchie nei sei raggruppamenti Delle iniziali 24 squadre, infatti, solo otto hanno staccato il pass per i quarti di finale accendendo così la competizione entrata nel suo step decisivo. Chiusa come detto anche l’ultima giornata che ha consegnato i nomi delle magnifiche otto e con il sorteggio che è stato fatto subito dopo l’ultima partita della fase a gironi. Ecco i nomi delle qualificate: Aston Birra, Frozen, Briatico, Amaro Luciano, Rinazina, Ludopaticos, Inazuma e Banda di Sasà.

Risultati e classifiche

Di seguito, ecco i risultati della terza giornata nei vari gironi che hanno sancito anche diverse sorprese:

GIRONE A: Amaro Luciano-Atletico ma non troppo 4-3, Trona-Cabj 13-5

GIRONE B: Rinazina-Vizziosi 11-2, Metal sud-City blinders 7-4

GIRONE C: Inazuma-Alessandria 12-4, Ludopaticos-Cosi a caso 8-7

GIRONE D: Birra Miretti-Briatico 5-10, Lupi-Sbronzi di Riace 11-7

GIRONE E: STT-Aston Birra 5-4, Borussia Dortumand-Heineken 6-0

GIRONE F: Frozen-Atletico Negroni 15-1, Barletta-La banda di Sasa 0-6

In seguito ai risultati sul campo sono maturate anche le definitive classifiche dei sei gironi:

GIRONE A: Atletico ma non troppo 9, Amaro Luciano 6, Trona 3, Cabj 0

GIRONE B: Rinazina 9, Vizziosi 6, Metal sud 3, City Blinders 0

GIRONE C: Inazuma 9, Ludopaticos 6, Cosi a caso 3, Alessandria 0

GIRONE D: Briatico 9, birra miretti 6, Lupi 3, Sbronzi di riace 0

GIRONE E: STT 9, Aston Birra 6, Borussia Dortumud 3, Heinekean 0

GIRONE F: Frozen 7, La Banda di Sasa 7, Atletico Negroni 3, Barletta 0

Gli accoppiamenti

A partire da questa sera cominceranno i quarti di finale, ecco gli accoppiamenti nati dopo il sorteggio:

Aston Birra – Frozen

Briatico – Amaro Luciano

Rinazina – Ludopaticos

Inazuma – Banda di sasa