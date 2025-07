Soriano, la Pro Loco fa visita alla casa di riposo: «Dagli anziani c’è da imparare ogni giorno»

Con l’avvento dell’estate c’è chi preferisce il mare e chi la montagna, ma c’è anche chi volge il pensiero verso i più fragili. È il caso della Pro loco di Soriano Calabro che nei giorni scorsi ha fatto visita agli anziani che vivono nella casa di riposo del paese.

Come peraltro aveva annunciato la presidente Maria Teresa Daffinà, una rappresentanza dell’associazione è andata a trovare gli anziani della casa di riposo, portando loro una ventata di entusiasmo, sorrisi e lieta compagnia. Un nobile gesto insomma che testimonia non solo vicinanza ma anche l’attenzione all’inclusione, ed è proprio questo il messaggio che vuole trasmettere la Pro Loco, come afferma la presidente Daffinà: «Il nostro impegno verte innanzitutto sulla parte più esposta e fragile, dai bambini agli anziani, ognuno a seconda delle proprie necessità. In questo caso, abbiamo voluto passare del tempo con gli anziani per farli sentire parte integrante non solo della vita sociale, ma di ogni aspetto che riguarda il territorio».

E le iniziative non finiscono qui, a testimonianza di come questa associazione territoriale sia centrale nella vita del comprensorio sorianese: «Gli appuntamenti saranno continui – annuncia Maria Teresa Daffinà – cercando di venire incontro alle esigenze del territorio, concentrandoci soprattutto sulle manifestazioni riguardanti i bambini e gli anziani che sono la parte più genuina del paese e da cui tutti noi possiamo imparare giorno per giorno».