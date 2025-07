Scuola di Porto Salvo, approvato in Giunta il progetto esecutivo: si va verso la gara d’appalto per lavori da 800mila euro

Nuovo passo avanti per la ristrutturazione della scuola infanzia-primaria di Porto Salvo: la Giunta comunale di Vibo Valentia, dopo l’acquisizione dei pareri necessari da parte degli uffici, ha approvato ieri pomeriggio il progetto esecutivo complessivo. A darne notizia è la stessa amministrazione comunale.

Con questo via libera – spiegano – si apre ufficialmente la fase operativa: a breve sarà bandita la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, grazie a un finanziamento complessivo di oltre 800mila euro già disponibili tra fondi statali e regionali. La scuola è chiusa da quattro anni per inagibilità.

Il sindaco Enzo Romeo ha ribadito l’impegno dell’amministrazione verso la popolazione scolastica: «Stiamo concretizzando un intervento strategico per la frazione e per l’intera città, dopo le ben note vicissitudini che hanno interessato l’immobile. Con questa delibera abbiamo superato uno snodo fondamentale». Soddisfazione espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, il quale ha seguito passo dopo passo l’iter della vicenda: «Nel corso di questi mesi abbiamo avuto una fitta interlocuzione anche con la Regione Calabria per ottenere uno stanziamento ulteriore rispetto a quanto già in cassa, e di questo ringrazio la dirigente Lorena Callisti e il rup Emilia Ferrari. Un lavoro di squadra che ci porterà a breve all’obiettivo prefissato di restituire alla popolazione scolastica di Porto Salvo, ed a tutte le famiglie dei bambini, una scuola che rispetti tutti gli standard di sicurezza e confort nella didattica».