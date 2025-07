Pizzoni, le “Uncinettine” stupiscono ancora: 70 gomitoli di filo e 5 mesi di tempo per realizzare a mano l’effige della Madonna delle Grazie

La Natività e l’albero di Natale realizzati a dicembre scorso

Dopo aver incantato il pubblico con un albero di Natale e una Natività all’uncinetto, il talentuoso gruppo delle “Uncinettine pizzonesi” ha stupito nuovamente la comunità con un’altra straordinaria creazione: l’effigie della Madonna delle Grazie, patrona del paese, interamente realizzata a mano con l’uncinetto. L’opera, un tributo alla devozione secolare dei pizzonesi verso la Madonna delle Grazie, è il frutto di mesi di paziente lavoro e dedizione. Le abili mani delle signore del paese hanno dato vita a un capolavoro che ha visto anche la partecipazione entusiasta delle bambine, garantendo un passaggio di testimone e di passione per questa antica arte.

La realizzazione dell’effigie ha richiesto oltre cinque mesi di intenso lavoro, di cui ben tre sono stati dedicati all’assemblaggio dei materiali. Sono stati impiegati ben 70 gomitoli di filo, trasformati in 35.500 roselline, 12 rose e 12 stelle, che compongono l’imponente figura. L’opera, che raggiunge i 2,30 metri di altezza, è stata posizionata con cura su una parete della chiesa dedicata proprio alla Madonna delle Grazie così da poter essere ammirata da tutti. L’installazione di questa meravigliosa effigie arricchisce ulteriormente il luogo di culto in vista dei festeggiamenti annuali in onore della Madonna, che, come di consueto, saranno celebrati la prima domenica di agosto. Questo nuovo contributo delle “Uncinettine pizzonesi” non è solo un’espressione artistica, ma anche un simbolo tangibile della fede, della coesione e del talento che animano la comunità di Pizzoni.