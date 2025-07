Vibo, l’Asp vara il bando per 4 postazioni di ambulanza h24 per potenziare il servizio di emergenza sanitaria sul territorio. Ecco dove

L’Azienda sanitaria provinciale ha pubblicato un Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse volta l’«affidamento temporaneo del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, con l’attivazione di quattro postazioni di ambulanza operative 24 ore su 24 sul territorio di competenza». L’iniziativa punta a «potenziare la rete di soccorso avanzato nella provincia vibonese durante il periodo estivo».

Il servizio, che sarà «attivo dal 15 luglio al 15 settembre», prevede l’impiego di «ambulanze dislocate in punti strategici: Vibo Marina, Filadelfia, Mongiana e Nicotera. Ciascuna ambulanza – si legge nel bando – sarà presidiata h24 da un equipaggio composto da due soccorritori forniti dall’associazione affidataria e da un autista messo a disposizione dall’Asp di Vibo o, in alternativa, dalla stessa associazione». L’avviso è rivolto alle «organizzazioni di volontariato e alla Croce rossa italiana, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017, il Codice del Terzo Settore». Le convenzioni stipulate prevederanno il «rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle organizzazioni, escludendo rimborsi forfettari o retribuzioni per l’attività dei volontari, come specificato dagli articoli 17 e 56 del Codice».

Per il mese di agosto, «l’importo massimo rendicontabile è di 30mila euro, mentre per i mesi di luglio e settembre, trattandosi di frazioni di mese, è previsto un importo massimo di 15mila euro per ciascun mese, oltre iva se dovuta e ad esclusione delle spese di rifornimento dei mezzi. Le spese relative agli stalli (locazione, attrezzature, utenze) saranno a carico delle associazioni aggiudicatarie, ma potranno essere rendicontate». Le associazioni interessate dovranno possedere specifici requisiti, tra cui l’iscrizione «da almeno sei mesi al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l’autorizzazione e accreditamento per l’attività di soccorso con ambulanza, esperienza nel settore e il rispetto delle normative in materia di sicurezza e assicurazioni per il personale e i volontari. Le ambulanze impiegate non dovranno avere più di 7 anni di immatricolazione e un chilometraggio superiore a 300.000 km, e dovranno essere dotate di equipaggiamento sanitario e di sicurezza a norma. È inoltre richiesto l’impegno a sostituire il mezzo in caso di avaria entro due ore».

Le domande di partecipazione, «redatte in lingua italiana e firmate digitalmente dal legale rappresentante, dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo aspvibovalentia@pec.it entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sull’albo pretorio online aziendale». L’Asp di Vibo Valentia sottolinea che «la partecipazione implica la completa accettazione delle condizioni dell’avviso. La vigilanza e il controllo sul servizio saranno effettuati dal dipartimento di Emergenza-Urgenza».