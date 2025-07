Jonadi, la sezione dell’Aism provinciale di Vibo Valentia ha il suo nuovo presidente: eletta Sara Pagano

Tempo di rinnovo delle cariche all’interno della sezione provinciale Aism di Vibo Valentia “Michele Iannello”. Gli iscritti della realtà associativa, con sede a Jonadi, hanno nelle scorse ore eletto come loro nuovo presidente Sania Pagano, il quale prende il posto dell’uscente Tania Garistina. L’assemblea dei soci ha anche provveduto a designare gli altri membri del direttivo.

La giunta esecutiva, oltre che dal nuovo presidente, sarà composta dal suo vice Salvatore Lico, dalla tesoriera Ilaria Tricoci e dal segretario Laura Vitale. Nel rinnovato consiglio d’amministrazione dell’Aism provinciale entrano anche Filippo Acquaro, Eleonora Barbieri, Domenico Lico e Angela Martino. «Abbiamo registrato una partecipazione numerosa ed entusiasta alle votazioni – afferma al riguardo l’ente di terzo settore vibonese – segnale importante di vicinanza e fiducia da parte degli iscritti, che hanno voluto contribuire attivamente alla vita associativa, esprimendo con forza il proprio sostegno a una realtà sempre più presente sul territorio. È grande la soddisfazione per i riscontri ottenuti – aggiunge – ma ancora più forte è il desiderio di guardare avanti con determinazione e rinnovato entusiasmo. Il nostro augurio è che il prossimo triennio sia fecondo di risultati concreti, di nuovi traguardi e di crescita per tutta la comunità Aism. Dal canto nostro promettiamo di dare sempre il massimo per le persone con sclerosi multipla e per le loro famiglie, con responsabilità, ascolto e impegno costante».

A caldo, le parole particolarmente sentite della neo guida dell’ente, Sania Pagano. «Dopo tanti anni vissuti nel ruolo di segretaria della sezione – sottolinea – rivestire oggi la carica di presidente mi riempie di grande orgoglio ed emozione. È stato meraviglioso registrare la stima e la fiducia degli altri consiglieri, sentimenti per nulla scontati che mi spronano ancora di più a dare il meglio. Fare bene a “casa”, sul proprio territorio, è la sfida forse più impegnativa, ma anche la più bella. Cercherò anche in questa veste di stare al fianco delle persone con sclerosi multipla, avendo sempre lo sguardo rivolto all’inclusione e alla dignità. In un ruolo che mi onora, ma che mi investe anche di grande responsabilità». Il nuovo consiglio direttivo dell’Aism provinciale è già al lavoro per avviare le attività programmatiche, rafforzare le collaborazioni con le istituzioni locali e proseguire nel percorso di sensibilizzazione e supporto avviato con successo fin dalla sua istituzione.