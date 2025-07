Mandaradoni in festa per l’arrivo del nuovo parroco don Arena, i fedeli: «Sia l’inizio di un nuovo cammino»

Comunità di Mandaradoni in festa per l’arrivo del nuovo parroco, don Michele Arena. La neo guida pastorale ha nell’occasione preso in carico anche la parrocchia di Motta Filocastro. Negli scorsi anni ha svolto con profitto il suo apostolato al servizio della comunità di San Nicola de Legistis, sempre nel comune di Limbadi. Qui, al suo posto, entrerà don Cosma Raso, a sua volta proveniente proprio da Mandaradoni. Don Arena nella sua nuova parrocchia è stato accolto con grande entusiasmo dai fedeli. Un momento carico di emozione sancito dalla celebrazione eucaristica svoltasi nella chiesa Maria Santissima ad Nives. Prima che la messa giungesse al termine, il toccante pensiero di benvenuto espressogli dai suoi nuovi parrocchiani. «Carissimo don Michele – si legge nella missiva – oggi per noi è un giorno di grande gioia. È con profondo affetto e sincera speranza che la comunità di Mandaradoni le dà il più caloroso benvenuto. La sua presenza tra noi segna l’inizio di un nuovo cammino, un percorso che attendiamo da tempo con il cuore aperto e la volontà sincera di ripartire. Dopo gli anni trascorsi con don Cosma, oggi accogliamo lei con la consapevolezza che ogni cambiamento porta con sé nuove sfide, ma anche nuove opportunità. Siamo una comunità che ha conosciuto momenti di smarrimento e di silenzio, a volte ci siamo sentiti un po’ soli, forse dimenticati. Ma non abbiamo mai perso del tutto la fede – si aggiunge – né il desiderio di ritrovare una guida che ci aiuti a riscoprire il valore della condivisione, della preghiera, della partecipazione attiva. Siamo un popolo gioioso, con il sorriso nel cuore e tanta voglia di vivere la fede in modo autentico. Ma, ci lasci dire, siamo un po’ come quei fuochi che hanno bisogno di una buona scintilla per accendersi davvero».

Nella lettera i fedeli si augurano, poi, che questo cammino condiviso «possa portare a dei cambiamenti veri, concreti e duraturi. Sappia che non è solo – sottolineano – e che la casa di ognuno di noi è aperta ad ogni sua richiesta. Siamo pronti ad ascoltarla, ad accoglierla, a sostenerla come una famiglia fa con chi ne entra a far parte. Perché da oggi lei è uno di noi. A lei chiediamo di essere per noi quella scintilla: un vento nuovo che porti entusiasmo, regole giuste, relazioni vere, amicizia sincera e, soprattutto, un cammino spirituale profondo e autentico. Abbiamo bisogno di stimoli, di esempi, di incoraggiamenti, ma anche di fermezza e presenza. Vogliamo tornare a sentirci parte viva della nostra parrocchia – concludono – una comunità che cammina insieme nella fede e nella vita. La nostra speranza è che, insieme a lei, possiamo riscoprire i valori essenziali della vita con Dio: la semplicità, la carità, l’ascolto, la preghiera, l’impegno verso il prossimo». La cerimonia di accoglienza del nuovo parroco di Mandaradoni si è conclusa con una piccolo momento conviviale organizzato nella piazza antistante la chiesa matrice.