Ciaramiti e Brattirò unite da secoli da un’antica tradizione: a LaC Storie la festa dei Santi Pietro e Paolo – VIDEO

La festa dei Santi Pietro e Paolo è un’antica e sentita tradizione che da secoli unisce le comunità di Ciaramiti e Brattirò, rispettivamente nei comuni di Ricadi e Drapia, separate da pochi chilometri ma legate da un profondo vincolo di fede. Due giorni di celebrazioni che rivivremo grazie alla nuova puntata del format LaC Storie, a cura di Saverio Caracciolo, in onda domenica 6 luglio alle ore 15:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.

Il 28 giugno, la comunità di Ciaramiti accompagna con devozione la venerata statua di San Paolo fino a Brattirò, dove si celebra il patrono San Pietro. In un’atmosfera di intensa spiritualità, le due sacre effigi percorrono insieme le vie del paese in una solenne processione, seguite da una moltitudine di fedeli raccolti in preghiera. Al termine dei festeggiamenti, allo scoccare della mezzanotte, le due statue vengono condotte in processione verso Ciaramiti. Il giorno seguente, in onore di San Paolo, le sacre immagini vengono nuovamente portate per le strade del paese, tra canti, preghiere di profonda devozione, fino a tarda sera. Al termine dei riti, le statue fanno ritorno alle rispettive chiese: San Paolo nella chiesa di Ciaramiti, San Pietro in quella di Brattirò, suggellando un legame spirituale che, anno dopo anno, rinnova la fede e l’unità tra le due comunità.