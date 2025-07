A Limbadi tutto pronto per il Grest: oltre 200 iscritti per una settimana da favola

Prenderà ufficialmente il via domani, 6 luglio, la 25ª edizione del Grest di Limbadi, promosso e organizzato dalla Proloco Limbadi, che anche quest’anno è riuscita a trasformare l’estate in un’occasione speciale per centinaia di bambine, bambini e giovani del territorio.

L’iniziativa si svolgerà presso l’anfiteatro della villa comunale dal 6 al 13 luglio, ogni pomeriggio dalle 16 alle 20.

Sono oltre 200 gli iscritti, dai più piccoli fino agli adolescenti, accompagnati ogni giorno da un’imponente squadra di 75 animatori, giovani volontari impegnati con entusiasmo in una settimana ricca di giochi, laboratori e attività creative.

Il tema scelto per quest’edizione è “Encanto”, il celebre film Disney: una favola moderna che farà da filo conduttore non solo per le scenografie e i giochi, ma anche per una recita a tema a cura degli animatori e per i contenuti educativi che saranno sviluppati durante le attività della settimana, come l’unicità di ciascuno, il valore della famiglia e la forza della collaborazione.

Ad organizzare le attività Elena Lazzaro e Annamaria Lazzaro, che da anni contribuiscono con passione e competenza alla realizzazione di un Grest capace di coinvolgere, unire e valorizzare la comunità.

Ancora una volta, il Grest si conferma non solo un appuntamento ludico, ma un vero esempio di attivismo civico giovanile. Fondamentale il sostegno degli sponsor, che hanno permesso di coprire i costi delle magliette, contribuendo all’accessibilità per le famiglie.