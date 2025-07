Leo Club Vibo, Domenico Deodato riconfermato alla guida. Ecco il direttivo e gli incarichi distrettuali

Il nuovo direttivo del Leo Club di Vibo

Il Leo Club Vibo Valentia ha ufficialmente dato il via al suo nuovo anno sociale 2025/2026, prospettando un’annata densa di attività, innovazioni e importanti traguardi. Alla presidenza del club è stato riconfermato per il secondo mandato consecutivo Domenico Deodato, una scelta che sottolinea la continuità e la fiducia riposte nella sua leadership. Al fianco del presidente, un direttivo rinnovato e pronto all’azione: Matteo Riga e Giovanni Carè assumono il ruolo di vicepresidenti, Chiara D’Elia è il nuovo segretario, Marta Varrà il tesoriere e Giulia Mio ricopre la carica di cerimoniere. Il primo evento significativo in programma sarà la cerimonia della Charter, fissata per venerdì 1° agosto a Palmi. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con gli altri club della Zona 5, non sarà solo l’occasione per celebrare l’inizio ufficiale dell’anno sociale, ma anche per accogliere i nuovi soci, testimonianza della costante crescita del club, e per rinnovare il gemellaggio con il Leo Club Palmi, un legame che rafforza la collaborazione tra le realtà giovanili del territorio.

Riconoscimenti e ruoli di rilievo per i soci vibonesi

Il 2025/2026 si preannuncia come un anno di notevole visibilità per il Leo Club Vibo Valentia anche a livello distrettuale. Il club si distingue per la qualità dei suoi membri, molti dei quali sono stati chiamati a ricoprire incarichi strategici all’interno del Distretto Leo 108Ya, che raggruppa Campania, Basilicata e Calabria. Tra le nomine di spicco:

Marta Varrà è stata nominata delegato Area Sud , con il compito di guidare e coordinare le attività di tutti i Leo Club della Calabria;

è stata nominata , con il compito di guidare e coordinare le attività di tutti i Leo Club della Calabria; Domenico Deodato , oltre alla presidenza del club vibonese, assumerà l’incarico di coordinatore distrettuale per il tema operativo “Ambiente” ;

, oltre alla presidenza del club vibonese, assumerà l’incarico di ; Giulia Mio sarà coordinatrice distrettuale per il tema operativo “Causa Globale: Aiuti Umanitari”.

Un ulteriore motivo di orgoglio per il gruppo è emerso durante la XXIX Conferenza distrettuale “Leopolis”, tenutasi a Paestum lo scorso marzo. In tale contesto, il socio Giuseppe Congestrì è stato eletto membro del Comitato d’onore, un riconoscimento che premia il suo impegno costante e la dedizione al servizio lionistico.