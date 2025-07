Pro Loco di Soriano, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo: Maria Teresa Daffinà riconfermata presidente

Ha avuto inizio un’altra estate, nel comune di Soriano, dove l’impronta della Pro Loco è e sarà alquanto tangibile. La stagione estiva è dunque iniziata, con l’associazione che si è già data da fare con l’organizzazione del Grest e la visita agli anziani. Ma tante altre iniziative sono però in programma da qui a settembre.

Pro Loco, Daffinà riconferma presidente

Proprio ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente e dell’organo direttivo della Pro Loco. Con grande entusiasmo e unanime consenso è stata riconfermata Maria Teresa Daffinà alla guida dell’associazione per un altro quadriennio. Deciso il messaggio della Pro Loco in seguito alla riconferma: «Un segno chiaro di stima e fiducia verso una figura che ha saputo distinguersi per impegno, passione e instancabile dedizione alla valorizzazione del territorio. A lei e al nuovo direttivo vanno i più calorosi auguri di buon lavoro, con la certezza che continueranno a essere un punto di riferimento prezioso per la comunità, portando avanti con entusiasmo iniziative ricche di significato e bellezza». Per Maria Teresa Daffinà è il secondo mandato consecutivo con elezione all’unanimità. Ecco le sue parole subito dopo la riconferma: «Continueremo a operare secondo le esigenze della comunità, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti e anziani. Il tutto per amore del paese e del territorio».