A Caria la Marcia per la Pace, chiesa e istituzioni insieme: «Abbiamo tutti il dovere di esserci»

Si terrà questa sera a Caria di Drapia la Marcia per la Pace promossa dal parroco don Felice Palamara, con il supporto del Comitato Crisalide. L’appuntamento è fissato alle ore 22:00, con partenza da Piazza Mazzitelli a Caria e arrivo presso la Chiesa. La marcia vedrà il coinvolgimento di poeti, artisti, associazioni locali e cittadini uniti in un messaggio di pace, dialogo e solidarietà. All’iniziativa ha voluto aderire anche l’amministrazione comunale di Drapia.

«Come amministrazione comunale abbiamo voluto raccogliere e sostenere con convinzione questo invito – dichiara il sindaco Alessandro Porcelli – nella consapevolezza che la pace non si proclama, ma si costruisce giorno dopo giorno, anche attraverso gesti semplici ma fortemente simbolici come questo».

A sottolineare ulteriormente l’importanza dell’iniziativa anche le parole del presidente del Consiglio comunale Matteo Aiello: «La marcia non è solo un gesto simbolico, ma un’occasione concreta per coinvolgere il territorio in una riflessione collettiva. Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di esserci e di incoraggiare la cittadinanza a unirsi a questo cammino. Perché la pace si costruisce anche con la presenza e la testimonianza». L’amministrazione invita tutta la popolazione a partecipare numerosa, riconoscendo nella marcia un momento condiviso di riflessione e responsabilità civica.