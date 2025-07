Dono speciale per i piccoli pazienti dello Jazzolino, l’associazione di clownterapia Vibo Vip consegna un macchinario multifunzione

Giornata speciale alla presenza del primario Braghò e i volontari del sodalizio. L’apparecchio servirà per la misurazione in età neonatale e pediatrica di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione

La solidarietà non va in vacanza. L’associazione di clownterapia Vibo Vip (Viviamo in positivo) odv anche in piena estate conferma il proprio impegno sul territorio e verso le categorie fragili, con un occhio di riguardo nei confronti dei piccoli degenti dell’ospedale Jazzolino.

Un dono per lo Jazzolino

Grazie ad una raccolta fondi realizzata in occasione di eventi e nell’ambito dell’ormai consolidato appuntamento di sensibilizzazione “La giornata del naso rosso”, il sodalizio guidato da Lucia Pizzonia è riuscito ad acquistare un macchinario da destinare ai piccolissimi pazienti. La consegna speciale – consistente in un apparecchio multifunzione per la misurazione in età neonatale e pediatrica di pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione – si è svolta in mattinata. Oltre ai volontari, erano presenti il primario del reparto di Pediatria, Salvatore Braghò e la caposala Maria Rosa Bruni.

Una giornata straordinaria a coronamento di un progetto solidale che ha coinvolto i volontari e tanti semplici cittadini che, anche con piccole donazioni, hanno inteso dare il proprio contributo. Parole di elogio sono state formulate dal primario Braghò all’indirizzo dell’associazione: «Grazie – ha commentato il professionista – perché il sorriso non deve mai andare in vacanza».

La Vibo Vip

Un dono graditissimo per il nosocomio cittadino dove proprio nello scorso aprile, l’associazione di volontariato, attiva dal 2019 nel territorio provinciale, ha festeggiato la centesima presenza in corsia.

Il sodalizio vibonese fa parte della Federazione nazionale Vip Italia Odv, che dal 2003 coordina 71 realtà simili in tutta Italia. Ogni clown ha un nome d’arte che rappresenta la propria personalità e missione, contribuendo a creare un legame speciale con pazienti e familiari. Le attività dell’associazione non sono concentrate solo allo Jazzolino.

La Vipo Vip infatti promuove ciclicamente iniziative non solo negli ospedali ma anche nelle carceri, nelle case di riposo e nelle comunità.