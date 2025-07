Serra San Bruno celebra Giuseppe Maria Pisani con un concorso artistico aperto a tutti: in palio 500 euro e premi ispirati alla sua opera

L’iniziativa vuole esaltare una figura di spicco del panorama artistico italiano del Novecento, autore di opere diffuse in Italia e all’estero

Un concorso artistico, in occasione del Festival Serra Comics & Co, celebra la figura dello scultore Giuseppe Maria Pisani. La premiazione si terrà a Serra San Bruno il 9 agosto, nell’ambito della seconda edizione della manifestazione.

Il ”premio G.M. Pisani”, promosso dalla Gipsoteca omonima e dall’associazione Serra Comics & Co, nasce «per rendere omaggio a un artista che ha saputo coniugare la tradizione serrese con una visione moderna e raffinata – è quanto si legge in una nota -, lasciando un’impronta indelebile nel panorama artistico italiano ed europeo».

Pisani, nato a Serra San Bruno nel 1927 e scomparso a Soverato nel 2016, ha realizzato opere distribuite in Italia e all’estero, tra cui il busto di Mattia Preti custodito a La Valletta, la statua di San Bruno a Toronto e il bronzo ”L’evoluzione della tecnica nel campo geodetico”.

Nel 2024 è stata inaugurata, sempre a Serra San Bruno, la Gipsoteca a lui intitolata che raccoglie gessi, bozzetti e strumenti dell’artista. Il concorso, è aperto a tutti ed è gratuito.

Ai partecipanti verrà assegnata una fotografia di uno dei 14 borghi dell’area interna ”Versante Ionico – Serre” – tra cui Serra San Bruno, Riace, Stilo, Badolato, Sant’Andrea dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Stilo, Guardavalle, Bivongi, Camini, Guardavalle, Fabrizia – da reinterpretare attraverso l’illustrazione. I criteri sono liberi: «si potranno inserire elementi fantastici, fumettistici o narrativi, in linea con la poetica dell’incompiuto che caratterizzava l’opera di Pisani».

Il primo premio consiste in 500 euro, offerti dagli enti promotori. Ai primi tre classificati saranno inoltre consegnate riproduzioni artistiche in 3d di alcune opere dello scultore.

Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo serracomics@gmail.com entro il 31 luglio 2025, specificando nome e cognome, età, città di provenienza, contatto mail e telefonico e, facoltativamente, un portfolio artistico. Le opere andranno poi inviate entro il 7 agosto.